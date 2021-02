Operação carnaval: em três dias, Betim já interditou 13 bares

Um bar com música ao vivo com aproximadamente 100 pessoas, localizado na região Alterosas, foi um dos interditados em Betim. (foto: Prefeitura Betim/Divulgação)

Em três dias, a força-tarefa para coibir aglomerações neste período que seria o carnaval já interditou 13 estabelecimentos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). As ações visam coibir as aglomerações e garantir o cumprimento das normas de combate ao avanço da COVID-19.





As equipes da Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária de Betim atuaram em bares e restaurantes em descumprimento ao horário de funcionamento permitido até as 21h.









Na sexta-feira (12/2), foram lavrados seis autos de infração, ocasionando cinco interdições. No sábado (13/2), foram registrados quatro autos de infração e todos os estabelecimentos foram interditados. Dois dos estabelecimentos estavam funcionando com a porta fechada, sendo que um deles já era reincidente. No domingo (14/2), mais quatro locais foram interditados e seis autos de infração lavrados, sendo um reincidente. Um bar com música ao vivo com aproximadamente 100 pessoas, localizado na região Alterosas, foi um dos interditados.

A operação Várzea das Flores também tem surtido efeito. Desde as primeiras horas da manhã de sábado (13/2) até a próxima terça-feira (16/2), uma operação de fiscalização está em andamento em toda extensão da lagoa Várzea das Flores. São mais de 130 profissionais da Defesa Civil, Guarda Municipal e outros órgãos fiscalizadores de Betim e Contagem, além da Polícia Militar, Copasa, Capitania dos Portos, IEF e Ministério Público. A operação tem o objetivo de evitar aglomerações e outros eventos ao longo da orla.

Barreiras e policiamento fixo

Além de patrulhamento realizado a cada duas horas, a operação contará com barreiras e policiamento fixo, além de policiais em viaturas descaracterizadas para identificação de irregularidades. O tráfego só está sendo permitido a moradores e pessoas em deslocamento para cidades vizinhas. A força-tarefa conta também com lanchas para navegação em pontos específicos em que as viaturas não consigam acessar.

Até o início da tarde de domingo (14/2), nos limites de Betim, mais de 50 veículos em situação irregular já haviam sido rebocados pela PM e uma moto aquática havia sido apreendida por estar sendo conduzida por um adolescente sem a carteira de habilitação exigida pela Capitania dos Portos.