Carnaval: fiscalização vai impedir banhistas e barcos na Várzea das Flores

A represa Várzea das Flores já foi ponto de aglomerações de banhistas em outros períodos de feriados, antes da pandemia do novo coronavírus (foto: Closé Limongi/Divulgação)

A fiscalização na orla da lagoa Várzea das Flores, entre os municípios de Betim e Contagem, será intensificada entre sábado (13/1) e terça-feira (16/2), período em que seria comemorado o carnaval. O objetivo é evitar aglomerações de barcos, banhistas e pescadores ao longo da orla da represa.

A operação ocorrerá em conjunto entre a Defesa Civil, Guarda Municipal e outros órgãos fiscalizadores dos dois municípios, além da Polícia Militar, Copasa, Capitania dos Portos, Istituto Estadual de Florestas (IEF) e Ministério Público.

Além de patrulhamento realizado a cada duas horas, durante o dia, a operação contará com barreiras e policiamento fixo, além de policiais em viaturas descaracterizadas para identificação de irregularidades. O tráfego na região só será permitido a moradores e pessoas em deslocamento para cidades vizinhas. A força-tarefa contará também com lanchas para navegação em pontos específicos em que as viaturas não consigam acessar.

Segundo o superintendente da Defesa Civil de Betim, tenente-coronel Walfrido Lopes de Assis, a operação é importante mesmo não havendo oficialmente as festas de carnaval. “Nosso objetivo é garantir que não haja aglomerações de pessoas na represa, tendo em vista que algumas empresas privadas devem manter a tradicional data do feriado”, ressalta.

A Várzea das Flores é um dos mananciais que abastece a RMBH e em já chegou a receber cerca de 10 mil pessoas em carnavais anteriores.

Ponto facultativo suspenso

Em Betim, o carnaval foi oficialmente suspenso pelo decreto 42.455, do dia 14 de janeiro, que altera os pontos facultativos dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro para os dias 5,6 e 7 de julho. A decisão foi tomada com base nas ações do plano de enfrentamento à pandemia da COVID-19 na cidade. Com isso, todos os serviços públicos e o comércio estarão abertos e funcionando normalmente.