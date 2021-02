Rodovias que cortam Minas Gerais terão esquema de operações no carnaval

Volta do carnaval na BR-381 em Caeté, em 2017 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 01/03/2017)





Mesmo com cidades decretando a queda do ponto facultativo durante o que seria o feriado prolongado do carnaval de 2021, o que pode diminuir a circulação de pessoas nas viagens, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mantiveram as operações e esquema especial de trânsito nas rodovias que cortam o estado.













, os motoristas também devem redobrar a atenção para evitar acidentes em função da baixa visibilidade e pistas escorregadias, além de possíveis pontos de alagamento. Nas MGs, haverá reforço da presença de policiais nos trechos mais perigosos, combate às infrações de trânsito, blitzen, entre outras ações. Com a previsão de chuvas , os motoristas também devem redobrar a atenção para evitar acidentes em função da baixa visibilidade e pistas escorregadias, além de possíveis pontos de alagamento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as cinco principais estradas em número de acidentes, sob responsabilidade da corporação, são a BR-354, MG-010, MGC-262, BR-352 e MGC-120. Também haverá atenção especial em outras vias, entre elas no Anel Rodoviário. Confira abaixo:





Dez trechos com número alto de acidentes no carnaval 2020, segundo a PMRv





Anel Rodoviário (BH)

MG-010 - Km 19 ao 24 (Vespasiano/Lagoa Santa)

MG-190 - Km 102 ao 114 (Nova Ponte)

MG-050 - Km 100 a 184 - (Itaúna/Divinópolis/Formiga)

BR-265 - Km 351 a 442 - (Lavras/Boa Esperança)

BR-354 - Km 251 a 301 (Carmo Paranaíba/Patos de Minas)

MGC-135 - Km 285 a 397 (Montes Claros/Bocaiúva)

MGC-259 - Km 537 ao 544 (Curvelo/Inimutaba)

MGC-418 - Km 17 ao 41 (Nanuque)

BR-459 - Km 107 a 139 (Pouso Alegre/Santa Rita Sapucaí)









Rodovias federais





Operação Rodovida, que foi A rodovias federais brasileiras ainda estão sob a vigência da, que foi desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal em 17 de dezembro do ano passado (antes do Natal e réveillon) e só termina em 21 de fevereiro, para cobrir o carnaval.





Durante a operação, além de fiscalizar, atuar na previsão de acidentes e no apoio quando eles acontecem, a PRF realiza ações temáticas sobre as principais causas de acidentes graves e também de educação no trânsito.





Haverá restrições de tráfego de veículos pesados na maioria dos estados, menos no Acre, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul.

A regra é válida para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam algum dos limites abaixo:





- 2,6 metros de largura

- 4,4 metros de altura

- 19,8 metros de comprimento

- 57 toneladas





Confira os dias e horários das restrições: