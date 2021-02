BH sem carnaval: tradicional ponto dos blocos está em ritmo de pandemia

Diego Lemos Alves Nogueira, de 30 anos, está ansioso para a festa pós pandemia. Foto na Rua Sapucaí, na Região Leste (foto: Alexandre Guzansh/EM/DA Press )

Rua Sapucaí, na Região Leste de BH, nesta quinta-feira (11/02) (foto: Alexandre Guzansh/EM/DA Press )

A mureta da Rua, na Região Leste de Belo Horizonte, estava quase deserta e sem qualquer sinal deouna tarde desta quinta-feira (11/02). O cenário é muito diferente do normal, já que em tempos anteriores à pandemia do novo coronavírus estaria pronta para o início do carnaval.Nessa quarta-feira (10/02), o governo de Minas anunciou medidas para conter aglomerações e festividades entre o período tradicionalmente conhecido pela realização do carnaval. Em 2021, em função da pandemia do novo coronavírus, que impacta o estado e todo o mundo desde março de 2020, os eventos não serão realizados. Na maioria dos municípios mineiros e do Brasil não haverá ponto facultativo durante a data que seria a festa carnavalesca, entre hoje e a próxima quarta-feira. Em Belo Horizonte não ocorrerá de forma diferente.Hoje, ocorreria cortejo do tradicional bloco Bloco da Bicicletinha, que reúne milhares de foliões em um pedal acompanhado de muitae curtição. Mas a Sapucaí sempre foi um local escolhido para os encontros para o "esquenta" ou para o "after" após os blocos nos dias que antecedem a festa. Nos fins de semana, era palco de grandes cortejos.O comércio local sofre já com os efeitos do fechamento devido à pandemia do novo coronavírus e, agora, perdem a renda dos eventos. "Nós entendemos, não é possível fazer um carnaval agora. É triste se deparar com a rua tão vazia sem nem mesmo um batuque para o aquecimento da festa. No ano passado, aqui já estava lotado e, nós, que abrimos um pouco antes do carnaval, com as vendas em alta", disse, Pedro Marri Ludolf, do bar Xangô. Ele vai avaliar como vai funcionar nos próximos dias. "Só manteremos aberto se houver respeito e não haja aglomeração", acrescentou.



Para os que não são tão fã da folia, este é um ano para curtir ainda com mais tranquilidade fim de semana. Florence Sommerlath, de 31 anos, passou pelo ponto turístico nesta tarde para tomar um "ar fresco" após o trabalho. "Não gosto de tumulto, por isso, não sou muito fã de carnaval. Então, eu achei foi bom", disse.



O companheiro de trabalho, Diego Lemos Alves Nogueira, de 30 anos, acredita que este é um momento importante para reflexão para que, em segurança, ocorra um carnaval diferente. "Achei muito bom ver a Sapucaí vazia porque as pessoas vão ter mais tempo ainda, mesmo neste período conturbado da pandemia, para refletir e ano que vem fazer um carnaval mais civilizado, respeitando todas as crenças e todas as pessoas e mais alegre", disse ele.





Viaduto Santa Tereza na tarde desta quinta-feira (11/02) (foto: Alexandre Guzansh/EM/DA Press )



Fique em casa

Em 2020, foram 347 blocos de rua fazendo cerca de 390 cortejos pelas ruas de Belo Horizonte. Mais de 70 artistas fizeram shows nos oito palcos montados pela prefeitura. Também foi grande o número de eventos privados: 86 ao todo. O público total de foliões que curtiram as atrações da festa, entre 8 de fevereiro e 1º de março, foi estimado em 4,45 milhões.Vale ressaltar que, solidários ao bem-estar coletivo, a Associação dos Blocos de Rua de Belo Horizonte (AbraBH) emitiu uma nota concordando, apoiando e reiterando a importância da não-realização das festividades presenciais do carnaval em 2021. O Governo de Minas Gerais teme a explosão de casos de COVID-19 após o carnaval. O Secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, alerta à população que evite aglomerações no período destinado à festa.Portanto, que foliões mantenham suas fantasias no baú e esperarem por outra oportunidade aglomerar com segurança.