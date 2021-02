Ipatinga e Governador Valadares decretam ponto facultativo no carnaval

Apesar do ponto facultativo, o comércio de Ipatinga terá permissão para abrir normalmente. O mesmo acontecerá em Governador Valadares (foto: Divulgação ACIAPI)

As duas maiores cidades do leste de Minas, Ipatinga e Governador Valadares, decretaramdurante o. Em Ipatinga, o decreto da prefeitura atinge as repartições públicas municipais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.