COVID-19: Leste de Minas Gerais recebeu mais 10.800 doses da vacina

Rômulo Batista Gusmão e Regilene Abrantes, da Diretoria Regional de Saúde, explicaram como será a logística de distribuição da terceira remessa de vacinas contra a COVID-19 no leste (foto: Tim Filho) vacina contra a COVID-19. Nesta remessa, foram encaminhadas 10.800 doses da vacina, em frascos multidoses. A macrorregião de saúde do Leste de Minas, composta por 51 municípios, recebeu hoje a terceira remessa dacontra a. Nesta remessa, foram encaminhadas 10.800 doses da vacina, em frascos multidoses.





Das 10.800 doses, a Diretoria Regional de Saúde (DRS) reteve 5.400 doses em sua rede de frios, que serão destinadas à segunda dose desta terceira remessa. Os municípios poderão retirar a outra metade como primeira dose.









Rômulo Batista Gusmão, superintendente regional de saúde, disse que a DRS recebeu alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente sobre a possibilidade de chuvas no Leste de Minas neste fim de semana, fato que pode comprometer a logística de distribuição para as cidades menores e de difícil acesso. Por isso foi criado o sistema de etapas.





Do total de 10.800 doses recebidas hoje, 6% são direcionados aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à COVID-19. Os outros 94% são para vacinar os idosos acima de 90 anos de idade.





Vacinação continua





A DRS informou que os municípios têm autonomia para desenvolver suas campanhas de vacinação e todos têm informado à Secretaria de Estado de Saúde o andamento dessas campanhas. Os municípios menores, segundo a DRS, possuem um contato muito próximo com os usuários da rede SUS e isso facilita o controle dos vacinados e da vacinação.





Em Governador Valadares, cidade que possui maior número de usuários do SUS, com atendimento nas várias UBS, a busca pelo controle mais eficaz foi iniciada hoje com a disponibilização do formulário para o Cadastro de Saúde, lançado hoje no site da Prefeitura.





A iniciativa das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento tem como objetivo mapear a população para melhorar as políticas públicas de saúde. Com isso, as pessoas que ainda não fazem uso do Sistema Único de Saúde (SUS) serão inseridas no sistema e passarão a ter acesso aos serviços públicos oferecidos.





O cadastramento é rápido e online. Basta a pessoa acessar o site da prefeitura, clicar na aba Cadastro de Saúde e preencher as informações solicitadas no formulário. Caso a pessoa não tenha habilidade ou acesso à internet, o cadastramento poderá ser feito na unidade de saúde mais próxima de casa.





O cadastro vai otimizar o processo de vacinação contra a COVID-19, pois com essas informações o Setor de Imunização terá ciência de quantas pessoas têm em cada grupo.