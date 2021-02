MG recebe doação de estrutura dos EUA para enfrentar calamidades no estado

Equipes da defesa Civil Estadual iniciaram o treinamento para montar a estrutura nesta quarta (10/02) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) calamidades foi doada para o Governo de Minas nesta quarta-feira (10/02). Trata-se de uma ação do Comando Sul do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que pode servir para auxiliar em desastres naturais e, neste momento, no enfretamento à COVID-19. Uma estrutura móvel para enfrentamento defoi doada para o Governo de Minas nesta quarta-feira (10/02). Trata-se de uma ação do Comando Sul do Departamento de Defesa dosque pode servir para auxiliar em desastres naturais e, neste momento, no enfretamento à COVID-19.

A estrutura tem barracas que são montadas com uma estrutura central e três ramificações e pode ser utilizada em diversas situações. Segundo a tenente coronel Gracielle Rodrigues, coordenadora adjunta estadual de Defesa Civil, a tenda pode ser usada em chuvas, desastres naturais, prestar socorros médicos imediatos e qualquer tipo de fatalidades com muitas vítimas. Chamada de Estrutura de Enfrentamento a Desastres, a tenda ficará na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), e neste momento, poderá apoiar principalmente no combate àcomo hospital de campanha ou até mesmo na vacinação em massa.A estrutura tem barracas que são montadas com uma estrutura central e três ramificações e pode ser utilizada em diversas situações. Segundo a tenente coronel Gracielle Rodrigues, coordenadora adjunta estadual de Defesa Civil, apode ser usada em chuvas, desastres naturais, prestar socorros médicos imediatos e qualquer tipo de fatalidades com muitas vítimas.

A tenda também conta com 40 leitos, um gerador de energia, cinco ventiladores de ar e distribuidores de água.

A cônsul dos EUA em Belo Horizonte, Katherine Ordoñez, disse que o processo de preparação para envio das tendas foi longo e comemora a parceria entre o Governo de Minas e EUA: “Esta doação representa o compromisso do povo americano e nosso governo com a forte parceria que mantemos com o estado de Minas Gerais. Esperamos que essa estrutura possa ser útil nesta pandemia e no futuro.”

Por ser móvel, a estrutura poderá ser montada e desmontada em qualquer município de Minas Gerais. O treinamento da equipe de Defesa Civil começou nesta quarta (10/02) e, ainda não há definições sobre o uso da tenda para apoio na vacinação ou outras aplicações.





