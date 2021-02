Chuva pode continuar neste fim de semana em BH e no restante de Minas

Céu nublado na manhã desta sexta-feira no Centro de Belo Horizonte. Na foto, trecho da Avenida Amazonas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







Este fim de semana pode ser marcado pelas chuvas, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem continuar estáveis em Belo Horizonte e demais regiões do estado, sem grande elevação por causa da cobertura de nuvens.









A chuva em BH começou na noite dessa quinta-feira (11/2) e continuou durante a madrugada. A precipitação ocorreu em toda a região metropolitana. “Betim foi a cidade com as chuvas mais volumosas. Foram 45 milímetros até agora (início da manhã)”, disse o meteorologista.





O mesmo sistema que influencia BH deve agir em todo o estado, o “cavado”, fenômeno que gera a formação de nuvens carregadas, as chamadas cumulonimbus.





Nesta sexta-feira, já chove em municípios das regiões Noroeste, Triângulo, Sul, Zona da Mata e Central. “Esse sistema vai influenciar o fim de semana com chuvas, menos nas áreas próximas à Bahia”, informou Souza.





As regiões ponde pode chover menos são Norte e Leste, que têm previsão de pancadas isoladas.





A menor temperatura no estado hoje foi 14,4°C em Monte Verde, no Sul. A máxima deve ser de 35°C, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.