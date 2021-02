Fique ligado: Prefeitura de Contagem vai interditar BR-040 no fim de semana

Projeção de como ficará o viaduto da Ceasaminas após as obras (foto: Reprodução/Transcon)

O motorista que passa pela BR-040, em Contagem, na Grande BH, terá problemas para seguir seu caminho no decorrer dos próximos dias.

A partir deste sábado (13/2), a prefeitura local fará interdições na rodovia por causa de obras de duplicação do viaduto da Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas).

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon), as interdições todos os acessos do trecho: o viaduto onde a obra acontece, a própria BR-040 e as marginais no sentido BH e no sentido Sete Lagoas.

A Transcon informa que o trecho da BR-040, na altura do KM 527, terá períodos de interdição entre os dias 13 e 19 de fevereiro. Os fechamentos temporários ocorrerão para o lançamento das vigas de duplicação do Viaduto Ceasa. pic.twitter.com/m11UpQtvsJ %u2014 Transcon (@TransContagem) February 11, 2021

Os problemas começam neste sábado e vão até o próximo dia 19. O prazo será usado para conclusão do içamento das vigas do viaduto. Porém, poderá ser estendido em caso de chuvas fortes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Via 040 vão acompanhar o fluxo de veículos no local, assim como agentes da Transcon.

Além disso, sinalização e painéis eletrônicos vão informar os motoristas sobre os bloqueios.

Confira o cronograma das interdições abaixo:

SÁBADO – 13/02

5h de 13/02 até 0h de 18/02

Marginal sentido Sete Lagoas interditada

5h de 13/02 até 5h de 15/02

Marginal sentido BH interditada

14h às 19h

Viaduto, BR-040 e marginais fechadas

19h às 5h de 14/02

Viaduto e BR-040 liberados

DOMINGO – 14/02

5h às 15h30

Viaduto, BR-040 e marginais fechadas

15h30 às 5h de 15/02

Viaduto e BR-040 liberados

SEGUNDA E TERÇA-FEIRA – 15 E 16/02

5h às 22h

Viaduto, BR-040 e marginal sentido BH liberados

22h às 5h

Viaduto interditado

BR-040 e marginal sentido BH liberadas

QUARTA-FEIRA – 17/02

5h às 22h

Viaduto e BR-040 liberados

12h de 17/02 até 12h de 19/02

Marginal sentido BH interditada

22h às 5h de 18/02

Viaduto interditado

BR-040 liberada

QUINTA-FEIRA – 18/02

5h às 22h

Viaduto, BR-040 e marginal sentido Sete Lagoas liberados

22h às 5h de 19/02

Viaduto interditado

BR-040 e marginal sentido Sete Lagoas liberadas

SEXTA-FEIRA – 19/02

5h

Viaduto liberado

12h

Liberação total do trecho

As obras

As obras acontecem na altura do Km 527. O objetivo da prefeitura é dobrar o número de faixas do elevado que liga as avenidas Severino Ballesteros Rodrigues e Helena de Vasconcelos Costa: de três para seis.

São aplicados R$ 15 milhões nas obras. O dinheiro vem do Banco de Desenvolvimento da Ame%u0301rica Latina. A previsão de conclusão é para o segundo semestre deste ano.