Homem é preso no Barreiro por cometer estelionato amoroso

A delegada Thaís Duarte Batalha acredita que existem outras vítimas do estelionatário amoroso (foto: PCMG)

Estelionato amoroso, ameaça, lesão corporal, violência doméstica e familiar contra mulheres. Estes são os crimes que levaram à prisão, nessa quarta-feira (26/7), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, de um homem de 47 anos.

As investigações foram coordenadas pela delegada Thaís Duarte Batalha, que explica que o suspeito era investigado não só pela Delegacia de Proteção à Mulher do Barreiro, mas também pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e Departamento Estadual de Investigação de Fraudes.

“Ele induzia a mulher a pensar que eles estavam em um relacionamento amoroso estável, com o intuito de obter uma vantagem patrimonial, ou seja, lesava a vítima financeiramente”, explica a delegada Thaís.



Além disso, o suspeito teria ameaçado as vítimas, além de lesioná-las. Era uma pessoa agressiva, segundo a polícia. Ele está na Delegacia do Barreiro e será encaminhado para o sistema penal.