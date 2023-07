Mulher vai receber R$ 15 mil de casa noturna onde foi agredida por casal

432

Vítima foi encaminhada ao hospital ao levar um soco e uma garrafada na cabeça (foto: TJMG/Reprodução) Uma mulher, que foi agredida em uma casa de shows em Belo Horizonte, será indenizada pelo estabelecimento em R$ 15 mil por danos morais e R$ 585 por danos materiais. A decisão é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).









Depois de uma frustrada tentativa de apaziguamento, a mulher levou um soco e foi atingida na cabeça com uma garrafa, sendo encaminhada para o hospital. Na confusão, ela perdeu as joias que estava usando e teve a camisa rasgada. A vítima disse que o estabelecimento não tomou nenhuma providência e que se sentiu humilhada.

O relator do caso, desembargador José de Carvalho Barbosa, argumentou que a agressão na casa noturna poderia ter sido facilmente evitada e que os funcionários do estabelecimento comercial nada fizeram, tendo sido comprovada a falha na segurança do local.





“Assim, por mais que a agressão tenha partido de um terceiro, esse fato não exime a responsabilidade da ré pelo ocorrido, considerando a sua clara falha de segurança”, disse.