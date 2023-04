PCMG representou pela prisão temporária do investigado, sendo ele encaminhado para o sistema prisional (foto: PCMG/Divulgação - Imagem meramente ilustrativa) Um homem de 28 anos foi preso após realizar disparos de arma de fogo em uma boate, na última quarta-feira (12/3), em Campo Belo, Centro-Oeste do estado, informou nesta sexta-feira (14/4) a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Diante do ocorrido, a PCMG representou pela prisão temporária do investigado, sendo ele encaminhado para o sistema prisional. Os nomes do suspeito e da casa noturna não foram divulgados.