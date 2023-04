Polícia Civil: vereador marca encontro com amante da esposa e o agride

Político descobriu caso extraconjugal em Serranópolis de Minas, dopou a mulher, mandou mensagem ao homem se passando por ela e marcou um encontro (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (14/4) que um vereador, de 46 anos, no município de Serranópolis de Minas, na região Norte do estado, foi preso ontem em decorrência dos crimes de lesão corporal grave, constrangimento ilegal e furto. Ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Ao chegar ao local marcado, a vítima foi surpreendida com vários golpes e chutes na região da costela, o que gerou lesões graves. Ainda de acordo com a PCMG, o vereador obrigou o rapaz a desbloquear o celular para assim ter acesso ao teor das conversas mantidas entre o amante e sua companheira. Por fim, ele ainda levou o aparelho.

Além de representar pela prisão preventiva do investigado, o delegado André Brandão, que conduz a investigação do caso, requereu à Justiça a expedição dos mandados de busca e apreensão no endereço do político e no gabinete na Câmara Municipal de Serranópolis de Minas, que foram cumpridos no mesmo dia da prisão.

“Esses levantamentos visam corroborar com o conjunto probatório coletado nos autos, em que já apuramos a autoria e a motivação do crime. O suspeito já foi condenado recentemente pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porteirinha por tentativa de homicídio cometido contra a esposa, em setembro de 2021”, explica o delegado.

O nome do vereador não foi divulgado pela Polícia Civil. A reportagem entrou em contato via e-mail com a Câmara Municipal para saber se o órgão deseja se pronunciar sobre o caso e aguarda retorno.