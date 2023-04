Suspeitos de tentar matar ex-assessor de desembargador são presos

Vítima e suspeitos se conheceram em uma oficina mecânica localizada na Avenida Amazonas, em BH (foto: PCMG / Divulgação) Dois homens, de 23 e 25 anos, suspeitos de tentar matar o ex-assessor de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em novembro de 2022, foram presos na manhã desta sexta-feira (14/4), em Belo Horizonte.





Conforme a Polícia Civil, os homens teriam atirado na vítima pelas costas. Ao se virar, o ex-assessor foi atingido no rosto, cabeça e outras partes do corpo.





No entanto, o suspeito mais novo se ofereceu para arrumar o carro. Dois meses depois, a vítima recebeu uma ligação do segundo investigado, de 25 anos, que seria o responsável por atraí-lo ao local do crime, dizendo que ele poderia buscar o automóvel. A mensagem deixava claro o local e o horário do encontro.





Ao chegar na região do Morro do Papagaio, onde a entrega estava prevista, a vítima entrou em uma oficina mecânica, mas não havia nenhum veículo no estabelecimento. Ainda enviando mensagens para o contato, o homem foi atingido pelos disparos.





“Foi por um milagre que ele sobreviveu. Ele ainda conseguiu nos apontar um dos suspeitos pelo crime”, esclarece o delegado José Olegário, responsável pelas investigações.

Os presos, que já possuem passagens por tráfico de drogas, roubo e furto, foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Outras prisões

Durante a operação da Polícia Civil que resultou na prisão dos suspeitos da tentativa de homicídio, a corporação, juntamente com a Polícia Militar, também deteve outros dois homens. Um deles por envolvimento no tráfico de drogas, na região da Vila Barragem Santa Lúcia.





Além disso, com ajuda de um cão farejador, as equipes localizaram grande quantidade de maconha, crack e cocaína.

Em uma quarta residência alvo da operação, outro suspeito foi preso em flagrante no bairro Estrela Dalva, Vila Francisco Mariano, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.