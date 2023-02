Suspeitos de agredir PM em boate são presos por tentativa de homicídio

Três suspeitos de agredir um cabo da Polícia Militar, de 31 anos, que estava de folga, em uma boate em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram presos na manhã deste sábado (4/2). Os homens de 22, 30 e 32 anos foram detidos por tentativa de homicídio qualificado.





De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. O inquérito para apurar a autoria das agressões , materialidade, motivação e circunstâncias do crime ainda tramita em Contagem.









Conforme a PMMG, a confusão teria começado quando duas mulher, que estavam acompanhada dos suspeitos, foi assediada por um homem, que estava com a vítima. Imediatamente, os suspeitos reagiram, e partiram para a briga com o desconhecido.





Ao cair no chão polícia foi agredido com chutes, socos e pisoteado por cinco homens (foto: Redes Sociais / Reprodução)



Houve um princípio de tumulto que foi controlado por outras pessoas presentes no local. Algum tempo depois, os dois homens voltaram a se encontrar e discutiram, começando nova briga. Na confusão, pessoas arremessaram mesas, cadeiras, garrafas e copos, em direção à confusão.





O cabo, que se encontrava no balcão de bebidas, foi agredido por dois homens. Ao cair no chão, foi agredido com chutes, socos e pisoteado por cinco homens.