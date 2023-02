Homem morre em acidente ao voltar de festa de aniversário

A suspeito é que o motorista do Corolla estava em alta velocidade

Um homem, de 46 anos, morreu quando voltava de uma festa ao se envolver em um acidente, na madrugada deste sábado (4/2), na MG-060, em Papagaios, no Centro-Oeste de Minas. Ele dirigia um Toyota Corolla quando bateu em um caminhão que seguia no sentido contrário.



A suspeita, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), é de que ele estava em alta velocidade. A vítima perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de lado no caminhão.

Ainda de acordo com a PMR, o homem voltava de uma comemoração de aniversário. Minutos antes, ele havia deixado algumas amigas na cidade vizinha, em Maravilhas. Não havia passageiros com ele no veículo.