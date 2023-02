Policial militar fica ferido em briga generalizada em boate de Contagem

O interior da Boate Funny Night, que teve mesas e cadeiras destruídas na briga (foto: Redes sociais)

A noite de quinta-feira (2/2), que era de festa e alegria, na Boate Funny Night, na Via Expressa, no Bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou em pancadaria generalizada e com um policial militar, um cabo, espancado e ferido.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a confusão teve início quando uma mulher, que estava acompanhada do namorado, foi assediada por um homem.

Imediatamente houve a reação do namorado, que partiu para a briga com o desconhecido. Houve um princípio de tumulto, mas que foi controlado por outras pessoas que estavam no local.

Algum tempo depois, os dois homens voltaram a se encontrar e discutiram, começando nova briga. Na confusão, pessoas arremessaram mesas, cadeiras, garrafas e copos, em direção à confusão.

O cabo, que se encontrava à paisana, pois estava de folga, e que tentava separar a briga, acabou atingido e caiu no chão, quando foi agredido com chutes, socos e pisoteado.

A PM foi chamada e três pessoas acabaram presas. O policial foi levado para o Hospital Militar, onde foi medicado e liberado.