Mulher denuncia importunação sexual em casa noturna em BH

432

Uma testemunha confirmou o ocorrido na madrugada deste domingo (25/6) (foto: Reprodução/ Google Street View) Uma mulher, de 22 anos, foi vítima de importunação sexual durante festa em uma casa noturna do bairro Estoril, Região Oeste de BH. Na madrugada deste domingo (25/6), um homem desconhecido apalpou as nádegas dela e chamou-a de "minha namorada".





O caso aconteceu no Clube Chalezinho e, segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava a caminho do banheiro quando um homem, parado próximo à porta, impediu que ela entrasse, colocando a mão na porta.









A jovem relatou a situação a um segurança, que abordou o autor do assédio e chamou a polícia.





Ele foi levado para a delegacia e negou o crime.

Protocolo contra assédio

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, foram registrados 4.922 casos de assédio sexual e 19.209 casos de importunação sexual no Brasil no ano anterior. Para combater a situação, projetos de lei são discutidos no cenário nacional.

Em nota, a boate afirmou que os funcionários são treinados para acolher as vítimas e direcionar os casos à PM. Leia:

"O Clube Chalezinho lamenta o acontecido.

Nossa equipe é treinada para dar acolhimento total às vítimas de assédio e direcionar os casos à polícia para registro de ocorrência.

Desde 2019, temos uma campanha ostensiva contra essa prática, com cartazes espalhados por toda a casa buscando a conscientização dos clientes.

Estamos à inteira disposição das autoridades e da suposta vítima para contribuir com o que for necessário".