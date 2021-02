COVID-19: secretárias são exoneradas por suspeita de 'furar fila' da vacina

Chegada das vacinas contra a COVID-19 em Tumiritinga, em 20 de janeiro. Prefeitura informou que vacinou todos os grupos prioritários e houve 'sobra' de vacinas (foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Tumiritinga )





A exoneração, segundo nota da prefeitura, emitida na sexta-feira (12/2), vale até a conclusão do procedimento interno para saber se a secretária Municipal de Assistência Social furou a fila da vacina.









A publicação gerou revolta entre a população, que se manifestou nas redes sociais, alegando que Jeanne não é do grupo de risco e foi privilegiada por ser filha do prefeito. A prefeitura negou as afirmações das pessoas nas postagens.





Em nota, informou que depois da vacinação dos grupos prioritários, sobraram doses da vacina, e que Jeanne foi vacinada por lidar diariamente com familiares de pessoas vítimas da COVID-19.





Informou também que a 'sobra' na primeira fase da vacinação se originou no fato de o município não ter idosos em instituições de longa permanência, nem pessoas com deficiência em residências inclusivas, nem maiores de 18 anos da população indígena em terras homologadas.





No boletim de vacinação contra a COVID-19 publicado no site da Prefeitura de Tumiritinga em 12/2, está registrado que 162 pessoas foram vacinadas no município, sendo 128 trabalhadores da saúde, com a primeira dose, e 24 com a segunda dose. O boletim informa que 10 idosos com idade acima de 90 anos foram vacinados.

A Prefeitura de, cidade do Leste de Minas, distante 60 quilômetros de Governador Valadares, exonerou as secretárias municipais de Saúde e Assistência Social, depois da polêmica sobre os “” dacontra ano município.