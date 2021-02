Eduardo Costa lamenta morte de produtor em acidente de moto, no Anel, em BH

Eduardo Henrique de Carvalho Azevedo era produtor musical do sertanejo Eduardo Costa (foto: Reprodução/Instagram) Eduardo Costa utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (5/2), para lamentar a morte de Eduardo Henrique de Carvalho Azevedo, de 39 anos. Eduardo Carvalho, que O cantor sertanejoutilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (5/2), para lamentar a morte de, de 39 anos. Eduardo Carvalho, que morreu em um acidente de moto nessa madrugada, no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Francisco, em Belo Horizonte, era produtor do músico.









Ainda segundo a PMRv, não foi encontrada nenhuma testemunha ou veículo envolvido no acidente que pudesse informar os militares. A guarnição também constatou que a motocicleta estava a 100 metros de distância a frente do corpo de Eduardo, que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na delegacia do Detran.