Defesa Civil alerta para chuvas fortes e deslizamentos de terra em BH

(foto: WhatsApp/Reprodução)

Alerta para deslizamentos

A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para adeforte. O alerta é válido para a tarde desta sexta-feira (5/2).Segundo a meteorologia, com o fim do “”, este primeiro fim de semana de fevereiro deve ter bastante chuva em todo o estado e a precipitação pode causar transtornos. A chuva começou nessa quinta-feira por volta das 21h. Após uma trégua na madrugada, a precipitação voltou, na manhã desta sexta-feira, em algumas regiões, como a Centro-Sul.De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas que ocorrem no estado são resultado da chegada de uma frente fria ao Sudeste do Brasil. “Em apenas uma hora, foram 42,4 milímetros na. No Cercadinho, foram 39,8 milímetros em uma hora, com rajadas de vento de 57 quilômetros por hora”, disse o meteorologista sobre a chuva dessa quinta.Ele também explicou que esses volumes foram capturados de forma pontual, somente nas áreas das estações meteorológicas, e variam de um local a outro na mesma região.Em virtude da tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico alto até a próxima terça-feira (9/2). A Defesa Civil de BHatenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.