Acidente com ônibus na Pedro II, em BH, deixa feridos e complica o trânsito

Acidente na Av. Pedro II, região Noroeste de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (16/02) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (16/02) na Avenida Dom Pedro II, na altura do Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, envolvendo um ônibus, dois carros e uma motocicleta.





O acidente ocorreu na pista do “sentido Bairro” da via, que liga a regiãoao Centro de BH. Segundo informação dos militares que atenderam a ocorrência, o motorista de um veículo Fiat Idea, que seguia no sentido Centro, passou mal ao volante, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro e bateu de frente com um ônibus da linha intermunicipal 7470 (São Caetano – BH), que trafegava no sentido contrário.Outros dois veículos que vinham logo atrás do ônibus também acabaram envolvidos no acidente. Um motociclista sofreu ferimentos leves e o condutor de uma caminhonete não se feriu.

Acidente na Av. Pedro II, região Noroeste de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (16/02) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Polícia Militar foi acionada. Teste do bafómetro não constatou consumo de bebida alcoólica pelos motorista do ônibus nem da picape. O motorista que passou mal ao volante teve de ser retirado do veículo pela equipe do Samu.

SAMU socorre motorista envolvido em acidente na Av. Pedro II, região Noroeste de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (16/02) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Em função do acidente, o trânsito ficou congestionado no local, com o sentido Centro praticamente parado e apenas a faixa da esquerda no sentido Bairro da Avenida Pedro II liberada, mas apresentando lentidão.