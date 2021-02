Suspeito de gerenciar tráfico é morto e PM apreende drogas na casa dele

Material apreendido na casa da vítima na noite dessa segunda-feira (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Um homem de 41 anos foi assassinado na noite dessa segunda-feira (15/2)no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, após o homicídio, houve uma apreensão na casa dele. Os suspeitos do homicídio são procurados.





Segundo a polícia, a vítima tinha várias passagens por tráfico, integrava uma organização criminosa e atuaria na distribuição de drogas e coleta do dinheiro.









Chegando ao local, os militares encontraram a vítima já sem sinais vitais. A perícia e o rabecão foram acionados. Ao todo, o homem levou 10 tiros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





Durante levantamentos na região, a polícia chegou aos nomes de dois suspeitos, de 21 e 23 anos. Eles fizeram buscas, mas não localizaram a dupla.





Os militares também estiveram no endereço da vítima, que vivia no Bairro Salgado Filho, na mesma região. No imóvel, foram apreendidas três barras de cocaína, nove porções de crack, duas balanças de precisão, materiais para embalar drogas, um celular e mais de R$ 4,3 mil em dinheiro.





A ocorrência e o material apreendido foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil 3 (Ceflan 3).