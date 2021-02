Homem é morto a pauladas em ponto de tráfico de drogas em Contagem

Duas mulheres que estavam na casa foram levadas para a delegacia (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 38 anos foi assassinado, na noite dessa quinta-feira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O local onde o corpo foi encontrado, no Bairro Jardim Laguna, é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Duas mulheres que estavam presentes foram levadas para a delegacia.





De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 22h40, houve a denúncia de que ocorria a venda de drogas no endereço. Chegando lá, os militares acabaram encontrando o corpo da vítima, que teria sido assassinada a pauladas. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Dentro da casa havia duas mulheres de 33 e 39 anos. Conforme a PM, elas deram versões contraditórias sobre o que ocorreu, e foram levadas para a Delegacia de Plantão de Contagem diante das suspeitas. Elas também apontaram que um jovem de 19 anos seria o responsável pelo crime, mas ele não foi encontrado.





Ainda segundo a PM, uma sacola com crack, cocaína e maconha foi achada debaixo de uma caixa d’água no telhado. As drogas foram apreendidas. A motivação do crime ainda é desconhecida.