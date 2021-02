Donos de bares com COVID são denunciados após atenderem público normalmente

Primeira parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado nesta segunda-feira (15/2) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Neste último final de semana em Araxá, no Triângulo Mineiro, dois donos de bares infectados pela COVID-19 foram denunciados após trabalharem normalmente e ainda atendendo ao público, ou seja, não cumpriram a determinação de isolamento social de 14 dias em caso de teste positivo para a doença.

Segunda parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado nesta segunda-feira (15/2) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Segundo informações da prefeitura da cidade, as denúncias foram feitas através do disque-denúncia da Secretaria Municipal de Segurança Pública que, em seguida, acionou o trabalho conjunto da Assessoria Municipal de Trânsito e Transporte (Asttran), Guarda Patrimonial e Vigilância Sanitária, que com o apoio da Polícia Militar (PM), atenderam 26 denúncias, sendo três delas sem procedência. As outras 23 ocorrências confirmadas envolveram, além dos dois casos de donos de bares com o novo coronavírus, aglomerações e falta do uso de máscaras.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, complementou que um bar no Centro da cidade, apesar de uma denúncia por aglomeração não proceder, acabou sendo interditado por falta de alvará de funcionamento e, além disso, estava em condições sanitárias precárias. “Outro bar, no Bairro Solaris, foi notificado por descumprimento de horário de funcionamento”, contou.





Com relação às duas denúncias de que os proprietários estavam com a COVID-19 e atendendo ao público, Leninha afirmou que a prefeitura da cidade tem acesso ao registro de todos os pacientes de Araxá que foram diagnosticados com a COVID-19. “Portanto, se alguém souber de algum caso como estes deve denunciar. Nos casos de descumprimento, o local é notificado e, persistindo as irregularidades, poderá ser interditado”, alertou a coordenadora da Vigilância em Saúde de Araxá.

O Disque-denúncia da Secretaria Municipal de Segurança Pública é o (34) 99257-1122.





Ocupação de leitos de UTI/COVID continua perto dos 100%

De acordo com o último boletim epidemiológico de Araxá, divulgado nesta segunda-feira (15/2), a cidade registrou nas últimas 24 horas 77 novos casos e dois óbitos (mulher de 95 anos e homem de 72 anos).

Desta forma a cidade chegou a um total de 5.077 casos da COVID-19, desde o início da pandemia, sendo que 55 pessoas morreram, 4.447 se recuperaram e 575 estão em recuperação.

Com relação à taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID, o nível está em 93,75%. Já a ocupação de leitos de enfermaria da cidade destinados à doença está em 68,18%.