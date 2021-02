Com mais de 90% de ocupação na UTI, Araxá aguarda abertura de novos leitos

Primeira parte do último boletim epidemiológico divulgado em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Terra-natal do governador Romeu Zema (Novo), a cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, neste momento só tem mais um leito de UTI disponível para pacientes com COVID-19. A ocupação está em 92,31% , segundo o último boletim epidemiológico do município, divulgado desta terça-feira (02/02).

Segunda parte do último boletim epidemiológico divulgado em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Enquanto isso, a cidade aguarda sete novos leitos de UTI, que serão disponibilizados com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Araxá.





“O valor total ainda não foi fechado em função de estar em fase de contratação das equipes médicas que vão trabalhar nesses leitos ampliados, que estão previstos para serem concluídos até o próximo fim de semana”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Araxá.

A secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, também afirmou que a ampliação de leitos de UTI em Araxá acontecerá até o próximo fim da semana. "Toda a rede de saúde foi mobilizada e organizamos nossa equipe de profissionais para atender essa determinação do prefeito Robson Magela e a necessidade da região", destacou.

Atualmente Araxá tem 13 leitos de UTI, sendo que 12 estão ocupados, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Já os leitos de enfermaria da cidade, conforme o último boletim, estão com ocupação de 66% (dos 21 leitos disponíveis, 14 estão ocupados).





"Com o aumento do número de casos vamos tornar mais rígida nossa fiscalização e ampliar o número de leitos. Além disso, mobilizamos todos os municípios da microrregião, tendo em vista que Araxá recebe pacientes desses locais, para que também executem o protocolo sanitário contra a COVID-19 com maior rigidez", declarou o prefeito de Araxá, Robson Magela





Conforme o último epidemiológico de Araxá, a cidade registrou no último intervalo de 24 horas 85 novos casos do novo coronavírus. Desta forma os casos positivos, desde o início da pandemia, chegaram a 4.475, sendo que deste total 3.920 pessoas estão curadas. Foram registrados 49 óbitos.