Prefeitura de Araxá volta atrás e cancela pontos facultativos no carnaval

Apesar de anunciar a suspensão do ponto facultativo nos dias 15,16 e 17 de fevereiro no estado, o governo de Minas Gerais deu a opção de decisão aos municípios.





Desta forma, na semana passada, a prefeitura de Araxá havia divulgado que iria manter o ponto facultativo no dia 15 de fevereiro e até às 12h do dia 17. Também seria mantido o feriado municipal de terça-feira de carnaval, que este ano seria no dia 16.

Entrentanto, nesta segunda-feira (1º/2), o prefeito Robson Magela decretou o cancelamento dos pontos facultativos dos dias 15 e 17 de fevereiro para o serviço público municipal e encaminhou, em caráter de urgência, um projeto de lei à Câmara Municipal para revogar o feriado municipal de carnaval.





“A medida tem como objetivo inibir viagens e eventos que possam gerar aglomerações e provocar um aumento ainda maior no número de casos da COVID-19 na cidade”, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Araxá.





O anúncio contou com as participações do vice-prefeito Mauro Chaves, da secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, do presidente da Câmara Municipal de Araxá, o vereador Raphael Rios.





O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, consideraram que os números da doença hoje no município são reflexo das festas de final de ano e as comemorações do carnaval poderiam agravar o quadro da doença na cidade.

Em Araxá, o mês de janeiro fechou com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI preocupante: 76,92%. Já nos leitos de enfermaria a ocupação está em 71,43%.

Segundo o último boletim epidemiológico de janeiro, a cidade chegou a 4.353 casos confirmados da COVID-19, sendo que 3.796 estão recuperados, 510 estão em recuperação e houve 47 mortes no total.





