Idoso e seis profissionais da saúde foram os primeiros vacinados em Araxá

Jair Gonçalves de Oliveira, 76 anos, interno do Recanto do Idoso, foi a primeira pessoa em Araxá a ser vacinada contra a COVID-19 (foto: Natália Fernandes/Portal Imbiara)

Para simbolizar o início do plano de vacinação contra a COVID-19 em Araxá, na tarde desta quarta-feira (20/01), a prefeitura da cidade selecionou sete pessoas, sendo diferentes profissionais que estão na linha de frente de combate à COVID-19, além de pessoas com comorbidades, entre elas um idoso que vive em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI); o primeiro a ser vacinado.



Os sete escolhidos em Araxá aguardam para serem vacinados (foto: Natália Fernandes/Portal Imbiara)

O restante das 742 pessoas dos grupos prioritários que residem na cidade irão receber as duas doses da vacina de forma itinerante. Vindas da Superintendência Regional de Saúde (SRS), em Uberaba, as quase 1.500 doses da vacina contra a COVID-19 chegaram em Araxá no início da tarde desta quarta-feira (20/01).

Segundo informações da SRS, a macrorregião da qual Araxá faz parte, que conta com outras 26 cidades, recebeu 6.840 doses da vacina.

Araxá conta com oito salas de vacinação e 18 profissionais específicos para o atendimento, mas as salas não serão utilizadas nas primeiras doses da vacina. Segundo a Secretária de Saúde da cidade, uma equipe de 12 profissionais foi criada para a vacinação in loco que será aplicada em cerca de 500 profissionais da linha de frente e para aproximadamente 200 idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

De acordo com o Portal Imbiara, as sete primeiras pessoas que receberam a vacina em Araxá, foram: Jair Gonçalves de Oliveira, de 76 anos, interno do Recanto do Idoso e, na sequência a enfermeira Ana Flávia Ribeiro Caixeta; o técnico em enfermagem José Francisco Pereira Santos Junior; a auxiliar de Serviços Gerais Maria dos Santos Silva; a recepcionista de UPA, Adriana Goulart Criscouto; o motorista de ambulância Joaquim dos Reis Ribeiro e o médico Carlos Heráclito Ramires e Dolga.