Com alta taxa de ocupação em leitos de UTI, Araxá suspende música ao vivo

A informação foi repassada pela secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, durante coletiva à imprensa local. Ela explicou que, em reunião com o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, foi tomada a decisão de suspender as músicas ao vivo na cidade porque foi identificado que depois dos shows o movimento tem aumentado muito nos bares e restaurantes. “As pessoas estão extrapolando”, comentou.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na tarde desta quarta-feira (03/02), foi registrado o óbito de número 50 na cidade. Trata-se de uma mulher de 79 anos. Desta forma, a ocupação dos leitos de UTI destinados à COVID-19 reduziu de 92,31% para 84,62%, ou seja, neste momento dos 13 leitos de UTI da cidade destinados a pacientes com a doença, apenas dois estão disponíveis. Com relação aos leitos de enfermaria, dos 21 disponíveis, 14 estão com pacientes; o que representa uma taxa de ocupação de 66,67%.

Ainda conforme o último boletim epidemiológico de Araxá, a cidade registrou no último intervalo de 24 horas 63 novos casos de coronavírus. Desta forma, os casos positivos, desde o início da pandemia, chegaram a 4.538, sendo que deste total, 3.979 pessoas estão curadas e 509 pessoas em recuperação.

Novos leitos de UTI

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Araxá, a cidade aguarda sete novos leitos de UTI, que serão disponibilizados com recursos próprios da prefeitura municipal.

“O valor total ainda não foi fechado em função de estar em fase de contratação das equipes médicas que vão trabalhar nesses leitos ampliados, que estão previstos para serem concluídos até o próximo fim de semana”, informou nota.

"Mobilizamos todos os municípios da nossa microrregião, tendo em vista que Araxá recebe pacientes desses locais, para que também executem o protocolo sanitário contra a COVID-19 com maior rigidez", declarou o prefeito de Araxá, Robson Magela.

Onda Verde

Atualmente, Araxá está na fase verde do programa estadual Minas Consciente. Nesta fase são permitidos serviços não essenciais, como comércio em geral, salões de beleza e consumo dentro de bares e restaurantes.





Diante de um aumento considerável dos novos casos da COVID-19 e também da ocupação dos leitos de enfermaria e UTI, neste início do ano em Araxá, a prefeitura da cidade decidiu suspender a música ao vivo em bares e restaurantes.