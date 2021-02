COVID-19: Em Araxá, idosos acima de 90 serão vacinados nesta semana

A terceira remessa de vacinas para as cidades que integram a Regional do Triângulo Sul chegou ao aeroporto de Uberlândia nesta terça-feira (foto: Maurício Ferreira/Divulgação)

Após o recebimento de mais 10.800 doses de vacinas contra a COVID-19 pela Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul, alguns dos 27 municípios que integram a região vão iniciar ainda nesta semana a vacinação de idosos com mais de 90 anos – entre eles, Araxá. Em outras cidades (caso de Uberaba), a imunização dessa parcela da população vai começar na semana que vem.

As duas primeiras remessas de imunizantes foram destinadas a profissionais da linha de frente do combate à COVID-19 e idosos que vivem em asilos.



Já o terceiro lote atenderá aos idosos acima de 90 anos e ao restante dos profissionais de saúde, seguindo orientação ddo Ministério da Saúde.



Cronograma das cidades

Em Araxá, de acordo com a prefeitura da cidade, a vacinação contra a COVID-19 para idosos a partir de 90 anos comecará no sábado (13/2).



O município recebeu mais 740 doses do imunizante nesta quarta-feira (10) que serão aplicadas via drive-thru nas unidades de Saúde Unisul, Uninorte, Unileste e Unisa.





A expectativa da Secretaria de Saúde de Araxá é vacinar todos os idosos dessa faixa etária no fim de semana e estender a imunização aos profissionais da saúde caso haja doses restantes.





Já em Uberaba, a secretária de Saúde afirma que o planejamento prevê o início da imunização de idosos acima de 90 anos na semana que vem.



As equipes de saúde vão fazer a vacinação primeiramente em domicílio dos idosos acamados. Para os demais que estiverem na faixa etária de prioridade, será no modelo de drive-thru.

O secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo, informou que além dos idosos acima de 90 anos, nesta etapa deve ser imunizado o restante dos profissionais de saúde.

Dados oficiais mostram que Uberaba tem 6.353 pessoas vacinadas com a primeira dose e soma 1.424 dessas pessoas imunizadas já com a segunda, totalizando 7.777 doses aplicadas.



O município recebe 5.100 doses de CoronaVac, no terceiro lote, quantidade suficiente para a imunização de 2.550 pessoas.

O superintendente regional Maurício Ferreira informou que a nova remessa prevê a imunização de 795 trabalhadores da saúde e 1.747 idosos acima de 90 anos na cidade.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Frutal sobre a situação da vacinação na cidade, porém não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.