Quase 13 mil doses de vacinas chegam para 27 cidades do Triângulo Sul

Momento da chegada da nova remessa de vacinas da COVID-19 para 27 cidades do Triângulo Sul (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Quase 13 mil doses de novas remessas de vacinas contra a COVID-19 enviadas pelo Estado chegaram na tarde desta sexta-feira (29/01) no aeroporto de Uberaba. Os imunizantes da Coronavac e AstraZeneca vão atender 27 munícipios que compõem a Superintendência Regional de Saúde (SRS), sendo que mais de 5 mil doses ficarão em Uberaba.

A previsão do superintendente Regional de Saúde, Maurício Ferreira - que acompanhou a chegada da vacina, juntamente com a PM - é que o carregamento das vacinas seja separado até o fim da tarde desta sexta, na Sede da Regional, sendo que a parcela de cada município deverá estar disponível para retirada a partir desta segunda-feira (1° de fevereiro).

As novas vacinas chegaram 10 dias após a primeira remessa quando na tarde do dia 19/01 (terça-feira retrasada) chegaram mais de 10 mil doses da vacina para a SRS, em Uberaba.

Com relação às novas vacinas, deverão ser entregues para a Secretaria Municipal de Saúde 5.568 vacinas, sendo 2.148 da CoronaVac e 3.420 da AstraZeneca; 4.494 pessoas deverão ser contempladas nesta etapa em Uberaba.



A explicação, segundo Ferreira, é porque as doses da CoronaVac vão ser aplicadas em duas fases com intervalo de três a quatro semanas. Já as doses da AstraZeneca serão aplicadas em dose única, pois a segunda dose pode ser feita em até três meses. Desta forma, para esta outra etapa estão sendo aguardados novos lotes.

A Secretaria de Saúde de Uberaba ainda não informou sobre a quantidade de doses que será destinada para cada um dos grupos prioritários (profissionais de saúde e idosos das ILPIs) em Uberaba.

Até o final da tarde desta quinta-feira (28/01) 2.174 pessoas no município já haviam sido vacinadas contra a COVID-19, o que representa cerca de 50% do total previsto da primeira etapa de imunização.