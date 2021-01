CoronaVac chega a Uberaba e vacinação será iniciada no Hospital Regional

Chegada da vacina em Uberaba contou com esquema de segurança e presença da prefeita da cidade (foto: Sérgio Teixeira) Uberaba, no Triângulo Mineiro, o avião Arcanjo 7 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) chegou no início da tarde desta terça-feira (19/01) no aeroporto local com mais de 10 mil doses da vacina contra a COVID-19 e seguiu numa van, em comboio com a Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM), até a Superintendência Regional de Saúde, órgão que envolve Uberaba e outras 26 cidades do Triângulo Sul. Emno Triângulo Mineiro,(CBMG)no início da tarde desta terça-feira (19/01) nocontra a COVID-19 e seguiu numa van, em comboio com a Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM), até a Superintendência Regional de Saúde, órgão que envolve Uberaba e outras 26 cidades do Triângulo Sul.





O desembarque das primeiras doses da CoronaVac foi acompanhado pela prefeita Elisa Araújo (Solidariedade). O avião do CBMG, que chegou a Uberaba, decolou de Belo Horizonte (aeroporto da Pampulha) no início da manhã desta terça para levar vacinas para diversas cidades do estado









Ainda de acordo com Maurício Ferreira, que também acompanhou o desembarque da vacina em Uberaba, a previsão é que cerca de outras 8 mil doses atendam o restante das cidades da região.



Cronograma de vacinação





A Prefeitura de Uberaba já organizou a logística e, segundo a sua assessoria de imprensa, dará início à primeira etapa da imunização contra o novo coronavírus a partir desta quarta-feira (20/01) no Hospital Regional com aplicação de doses em profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento a pacientes com suspeita do novo coronavírus. Em seguida será a vez dos socorristas do Samu, Corpo de Bombeiros e Ubervidas receberem as primeiras doses da Coronavac.

Na quinta-feira (21/01), a previsão é que sejam vacinados os profissionais de saúde do Mario Palmério Hospital Universitário e do Hospital e Maternidade São Domingos. E na sexta-feira (22/01) devem ser imunizados os profissionais de saúde das UPAs, Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e Hospital da Criança. O restante do cronograma deve ser enviado pela assessoria de imprensa da prefeitura à imprensa de Uberaba ainda nesta terça-feira.

A Prefeitura Municipal de Uberaba informou também que para maximizar o potencial de distribuição da vacina uma rede de apoio está sendo criada com os hospitais que constam no Plano de Contingência Municipal para COVID-19. A lista inclui o Hospital Regional, Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) e Hospital São Domingos, operadoras de Plano de Saúde e o Laboratório Sabin.

“A ideia é utilizar essa rede de saúde, para garantir a chegada da vacina de forma mais ágil aos profissionais de saúde, bem como aos cidadãos institucionalizados. Serão duas doses para completar o esquema vacinal (intervalo de duas a quatro semanas entre elas).





Dentro da primeira etapa de vacinação estão os grupos prioritários, sendo: trabalhadores da saúde; pessoas idosas, residentes em instituições de Longa Permanência (institucionalizadas); pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, moradores em Residências Inclusivas (institucionalizadas) e população indígena, vivendo em terras indígenas. A definição desse grupo prioritário ocorreu nesta segunda-feira (18/01), por meio de um Informe Técnico do Ministério da Saúde”, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.





O superintendente Regional de Saúde, Maurício Ferreira, ressaltou que a população deve manter os cuidados de higiene e mesmo sendo vacinada, continuar com o distanciamento social, usando álcool gel nas mãos. “Todos os cuidados são importantes porque a imunização leva alguns dias, talvez até duas semanas para começar a aparecer algum tipo de resposta orgânica à vacina”, alertou.





Três mortos em 24 horas





Nas últimas 24 horas, Uberaba registrou três óbitos (duas mulheres de 88 e 92 anos e um homem de 53 anos; todos com comorbidades) vítimas da COVID-19 e mais 117 novos casos da doença, conforme dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (18/01), da Secretaria Municipal de Saúde.





Diante disso, agora na cidade 259 pessoas já perderam a vida para a doença, sendo que 11.421 pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia, Uberaba registra 10.634 recuperados.





Com relação a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a COVID-19 está em 24% nos hospitais públicos de Uberaba e 40% nos hospitais privados. Já a ocupação de leitos de enfermaria está em 21% no setor público e 26% no privado.