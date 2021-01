COVID-19: Uberaba espera receber 5 mil doses da vacina já nesta terça-feira

Último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba foi divulgado na noite desse domingo (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O superintendente regional de Saúde, Maurício Ferreira, adiantou nesta segunda-feira (18) ao Grupo JM de Comunicação que a previsão é que Uberaba receba nesta terça-feira (19/01) pelo menos 5 mil doses da vacina contra a COVID-19, Coronavac, para este primeiro momento da vacinação.

A Superintendência Regional de Saúde (SRS), que engloba Uberaba e outros 26 municípios, informou também que está aguardando a liberação estadual sobre o quantitativo regional antes de escalonar a distribuição entre todos os municípios que compõem a SRS.

Em Uberaba, 100 mil seringas que serão utilizadas pelos postos de saúde na campanha de vacinação da COVID-19 chegaram nessa sexta-feira (17/01).



Neste momento, segundo informações da prefeitura da cidade, equipe do setor de vacinação está empenhada na organização e distribuição do insumo.







Números do coronavírus

Nas últimas 24 horas, Uberaba registrou três óbitos (homens de 80, 86 e 90 anos, com comorbidades) vítimas do novo coronavírus, conforme dados desse domingo (17), da Secretaria Municipal de Saúde.



Na cidade, 256 pessoas já perderam a vida para a doença, sendo que 11.304 pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. O número de recuperados não foi divulgado neste último boletim epidemiológico.

Com relação a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a COVID-19 está em 22% nos hospitais públicos de Uberaba e 47% nos hospitais privados. Já a ocupação de leitos de enfermaria está em 19% no setor público e 32% no privado.