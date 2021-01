Segunda onda da COVID: 'Não somos vilões', dizem donos de bares de Uberaba

Reunião do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Uberaba com empresários e representantes do Sinhores (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Preocupados com medidas restritivas, representantes do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (Sinhores) e empresários de Uberaba, no Triângulo Mineiro, afirmaram em reuniões desta semana do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 que não são os ‘vilões’ do aumento do número de casos da doença na cidade.



Defesa Social (SDS) informou que vai intensificar ações contra as festas clandestinas que constantemente são alvos de denúncias e abordagens da Guarda Municipal (GM) e Polícia Militar (PM). A Secretaria Municipal de(SDS) informou que vaique constantemente são alvos de denúncias e abordagens da Guarda Municipal (GM) e Polícia Militar (PM).



A prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, a equipe da SDS e representantes do Sinhores se reuniram nesta semana por duas vezes para dialogar sobre medidas que visam reduzir a aglomeração nos locais de lazer e em torno de um planejamento operacional para ações de conscientização e fiscalização das regras de vigilância.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, os representantes do Sinhores destacaram a preocupação com um possível endurecimento das regras de funcionamento, caso os números de casos de COVID-19 continuem aumentando e reforçaram o apoio às ações para evitar que os estabelecimentos precisem fechar.



De acordo com a SDS, no próximo fim de semana, o trabalho para coibir festas irregulares será intensificado pela Guarda Municipal, Departamento de Posturas e PM.

Os representantes do Sinhores e empresários de Uberaba reclamaram das festas irregulares que estão sendo realizadas na cidade e lamentaram o fato de que, em alguns momentos, os bares são vistos como ‘vilões’ na propagação das doenças.

Disseram que estão cumprindo as regras de vigilância e se comprometeram em intensificar as medidas, colaborando também com a conscientização.

Os representantes se comprometeram a criar uma rede de informação para que possam trabalhar na conscientização e monitoramento dos bares, evitando os excessos.

"Eles solicitaram à prefeita a liberação das calçadas para deixar as mesas mais espalhadas e a suspensão do feriado de carnaval", diz nota da assessoria de imprensa da PMU.

A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba sobre quantas festas clandestinas foram encerradas pela Guarda Municipal este ano, quantas foram encerradas no mês de dezembro do ano passado e qual foi o número total de festas clandestinas descobertas pelos órgãos de segurança durante todos os meses da pandemia. Até o fechamento desta matéria, não obteve as respostas.

Números da COVID-19

Nos primeiros 13 dias de janeiro, Uberaba registrou aumento de mais de 100% nas internações relacionadas à COVID-19. Já os casos positivos da doença em janeiro já estão equiparados aos registrados na cidade em todo o mês de dezembro do ano passado –ou seja, aproximadamente 800. Com relação às mortes em janeiro, até essa quarta-feira (13/01), foram registrados 15 óbitos, sendo que em todo o mês de dezembro foram 8 mortes.

Segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite desta quarta-feira (13/01), desde o início da pandemia, a cidade já registrou 10.964 casos positivos e 10.321 casos recuperados da doença.