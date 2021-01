COVID-19: com casos em alta, Uberaba estende saldão de estoque do comércio

Decisão das mudanças do Saldão de Estoque deste ano em Uberaba aconteceu durante reunião na prefeitura de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) quinta-feira (07/01) até 16 de janeiro, exceto no domingo (10/01), a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) autorizou a ampliação do horário do comércio local das 7h às 20h, para a realização do tradicional ‘Saldão de Estoque’. A partir desta, exceto no domingo (10/01), a Prefeitura Municipal de(PMU) autorizou a ampliação dolocal das, para a realização do tradicional

A decisão aconteceu após reunião entre empresários e representantes de entidades classistas de Uberaba, entre elas, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg) com a prefeita Elisa Araújo (SDD) e a secretária-adjunta e interina da Saúde, Juliana Lima Ribeiro.

A prefeita falou que o acordo não vai colocar a população em risco de contaminação. “Um tempo maior do comércio aberto facilita com que as pessoas não precisem se aglomerar em poucas horas de funcionamento das lojas. Assim, a gente também evita de abrir no domingo, quando há uma aglomeração maior", ressaltou.

Por outro lado, Elisa declarou preocupação devido aumento de casos da doença na cidade no início de janeiro, provavelmente, influenciado pelas festas de fim de ano e viagens. Ela ressaltou a importância de manter as medidas restritivas vigentes no Decreto Municipal 6.305/2020.

Diferentemente dos registros em grande parte de dezembro, de 20 a 30 casos positivos por dia, nas últimas 48 horas foram contabilizados pela Secretária Municipal de Saúde 231 novos casos em Uberaba.

"Olhando a necessidade do município em relação à questão comercial, mas tendo em vista a pandemia e o aumento do número de casos esperado para este mês de janeiro, nós, em comum acordo, ajustamos uma flexibilidade no horário e aumento nos dias para a realização do saldão para que não haja acúmulo de pessoas nem aglomeração, a fim de não impactar nos números em relação ao Coronavírus na nossa cidade", declarou a secretária adjunta e interina da Saúde, Juliana Lima Ribeiro.

O presidente da CDL, Angelo Crema, disse que solicitou aos lojistas para que contribuam com a não disseminação do vírus, evitando a aglomeração de clientes e pedindo a higienização constante das mãos.





Números em alta



Após ficar um dia sem divulgar o boletim - já que segundo a Secretária de Saúde houve obstáculos relacionados às planilhas feitas pelo antigo Comitê de Enfrentamento da COVID-19 - nas últimas 48 horas, Uberaba registrou mais 231 novos casos da doença, chegando 10.289 infectados desde o início da pandemia, com 246 mortes.

Neste momento na cidade a ocupação de leitos de UTI pública está em 14% e privada em 54%. Já a ocupação de leitos de enfermaria pública está em 13% e privada em 23%. Desta forma, Secretária de Saúde considera que a situação da pandemia está controlada na cidade.