Uberaba fecha o ano com quase 10 mil casos e mais de R$ 25 milhões em caixa

Último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, vai terminar o ano com quase 10 mil casos da COVID-19. Segundo o último boletim epidemiológico, foram registrados na cidade 9.918 casos positivos, sendo destes 9.285 recuperados e 240 mortes.

Para enfrentar a doença em 2021, a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU deixa para a gestão da prefeita eleita Elisa Araújo (Solidariedade) R$ 25,7 milhões e a avaliação de que a pandemia na cidade está controlada. Isto porque a taxa de recuperados da população uberabense exposta ao vírus está na faixa de 94%. Já a taxa média de ocupação de UTI está em 29% e a taxa média de ocupação de leitos clínicos atualmente é 16%. Já a taxa de transmissão está em 0,96%, nos últimos três dias, sendo que no Brasil chega a 1,4%.







“O comportamento dos dados demonstra equilíbrio e estabilidade no Município em relação à doença. Mais do que missão cumprida é atuar com responsabilidade até o último dia”, disse o prefeito Paulo Piau que considerou também que o equilíbrio conquistado em Uberaba se deve a três fatores. “Primeiro porque foram tomadas as medidas certas, na hora certa, como os decretos que foram importantes no controle da doença. Depois, à fiscalização dura e até contrariando as pessoas. E, por último, uma grande parte da comunidade em entender que numa pandemia tem que fazer a sua parte”.

De acordo com secretário de Saúde de Uberaba, Iraci Neto, não há aumento substancial da taxa de ocupação de leitos, nem na busca do pronto atendimento com suspeita de síndrome respiratória grave. “Isso é muito importante porque a nossa curva de transmissão está em queda, consequentemente a carga viral do Município é pequena e os dados assistenciais baixos”.

Ainda segundo Iraci os recursos financeiros para enfrentar o novo coronavírus em Uberaba foram na ordem de R$ 123,4 milhões, sendo que R$ 56,5 milhões foram repassados pela União, R$ 2,7 milhões do Estado e cerca de R$ 64 milhões de recursos próprios.

Foram publicadas normativas técnicas e instruções, conforme evolução temporal da COVID-19 no município. Assim foram publicados ao todo, segundo a assessoria da PMU, 90 decretos, 91 portarias, 10 resoluções, uma orientação do Conselho Municipal de Educação, três instruções normativas, bem como um Termo de Ajuste de Conduta. Além da Lei de Calamidade Pública, prorrogadas por mais seis meses e os planos Municipal de Enfrentamento, de Contingência de Leitos e de Retomada do Ensino.

O relatório detalhado do Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à COVID-19, que foi repassado à equipe de transição, pode ser acessado na Página Uberaba Contra a Covid 19

Uberaba não faz parte do Minas Consciente

No início do mês de outubro, Uberaba deixou o Minas Consciente graças a medida tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que anulou no dia 22 de setembro a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que obrigava a adesão dos municípios mineiros ao plano estadual.





Mesmo contra a vontade do prefeito Paulo Piau, mas com determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Uberaba esteve por cerca de dois meses no programa estadual que estabelece diretrizes para flexibilização das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus.