Fechamento de supermercados provoca corrida de consumidores em BH

Consumidores correram para assegurar estoques de mantimentos na véspera de fechamento do comércio (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Sacolões e supermercados tentam manter vendas oferecendo entregas por aplicativo com descontos no frete (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Controle de acesso contra aglomerações foi mais exigente nos supermercados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

A despensa que esvaziou durante a semana e a precaução de quem quer assegurar o estoque de mantimentos para o fim de semana fizeram com que sacolões e supermercados recebessem um grande volume de clintes neste sábado (27/3), em Belo Horizonte. A partir de domingo (28/3), os estabelecimentos serão fechados, como parte das medidas para conter a COVID-19 em Belo Horizonte.Muito sacolões das Regiões Leste e Centro-Sul se desdobraram para atender ao incremento de clientes, mas também confeccionaram faixas e cartazes ofertando o serviço de entregas por telefone e aplicativos. Alguns, como um estabelecimento do bairro Santa Efigênia (Região Leste), fizeram até promoção de frete sem custos para compras acima de R$ 50.Uma estratégia semelhante foi seguida pelos supermercados, que abriram a possibilidade de compras virtuais, por aplicativos e até mesmo telefone fixo com atendentes, com valores que variam por estabelecimentos, chegando a ofertar frete gratuito por até R$ 100.Na entrada dos comércios, era mais rígido o controle dos supermercados, com funcionários contando quantos clientes entravam na loja para não extrapolar o máximo permitido contra a aglomeração. Alguns mediam a temperatura para impedir o acesso de clientes febris. Todas as lojas tinham álcool em gel à disposição dos clientes. A decisão de não permitir a abertura de padarias, sacolões, supermercados e similares aos domingos foi tomada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em reunião com representantes do setor na terça-feira (23/3). Apenas farmácias e postos de combustível estarão autorizados a funcionar aos domingos entre as atividades comerciais da cidade.A medida visa impedir que a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) se alastre pela cidade, trazendo ainda mais pressão ao setor hospitalar que já trabalha além da capacidade de leitos há mais de uma semana.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

