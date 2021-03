COVID-19 tem novo recorde em MG com 479 mortos em 24 horas

Cemitério da Saudade, na região Leste de BH (foto: Matheus Parreiras/EM/D.A Press)

Minas Gerais registra mais um triste recorde nado novo. Morreram 479 pacientes deno estado nas últimas 24 horas, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde neste sábado (27/03).O último recorde de óbitos em consequência do novo coronavírus havia sido batido na última quarta-feira, data em que houve o registro de 374 mortes emNeste sábado (27/03), o número dechegou a 1.093.539 no estado. Foram 11.558 novos casos só nas últimas 24 horas.Minas Gerais tem 93.766 casos em acompanhamento neste sábado.recuperados somam 976.407.Março já é o mês mais trágico da pandemia em Minas Gerais. O mês já bateu até mesmo o pico da doença no ano passado, em agosto, quando foram registrados 2.566 óbitos.