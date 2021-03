COVID-19: Supermercados e padarias de BH ficarão fechados domingo (28/3)

Coronavírus em BH

A capital mineira bateu a marca de 3 mil mortes por COVID-19 nesta segunda-feira (22/3). De acordo com a prefeitura, a cidade soma 3.020 óbitos pela doença no total, 32 a mais que no boletim anterior, divulgado nessa sexta (19/3).









Além disso, a prefeitura registrou taxa de uso global (SUS + suplementar) de 107,3%, recorde da pandemia.



BH disponibiliza 819 leitos de UTI no total, mas tem 879 pacientes com necessidade de passar por procedimentos que devem ser feitos na terapia intensiva. É um deficit de 60 vagas.









Por outro lado, as enfermarias registram queda na ocupação duas semanas depois do fechamento dos serviços não essenciais. O índice global caiu de 89,7% nessa sexta (19/3) para 87,9% nesta segunda.





COVID-19 em Minas

Minas registrou 3.897 casos e 68 mortes pela COVID-19 em 24 horas nesta terça-feira (23/3). de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). No entanto, para se ter uma noção mais precisa do momento em que se encontra na transmissão da pandemia, é fundamental olhar para a média dos últimos sete dias, de casos e mortes. Desde 23 de fevereiro, essa média de casos está acima de 5 mil, com crescimento diário.









Em um mês o número de casos saltou de 5.145 para 8.501, um crescimento de 65%. A média de óbitos aponta 200 mortes diárias pela doença. Em 23 de fevereiro, a média era de 140, um crescimento de 42,8% em um mês.



[Aguarde mais informações]