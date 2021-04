Tempo frio e seco vai prevalecer em todo o estado até no fim de semana

A capital amanheceu com céu claro com poucas nuvens nesta sexta (16) (foto: Edesio Ferreira/EM D.A Press) temperatura permanecerá baixa em praticamente todo o estado de Minas Gerais nesta sexta-feira (16/4) e sem possibilidade de chuvas. Não se esqueça do casaco! Apermaneceráem praticamente todo o estado de Minas Gerais nestasexta-feira (16/4) e sem possibilidade de

LEIA MAIS 06:00 - 16/04/2021 Profissionais da saúde de BH se emocionam ao vacinar colegas

21:11 - 15/04/2021 Garoto de 15 anos morre com falta de ar em posto de saúde de Valadares

19:56 - 15/04/2021 Solidariedade: campanhas arrecadam alimentos para famílias carentes de BH



A temperatura mínima registrada na capital foi na Estação do Cercadinho com 12,6ºC, enquanto a máxima prevista é de 28ºC.



Já a umidade do ar em BH pode chegar a 30%, em períodos de maior aquecimento ao decorrer do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte o céu fica claro a parcialmente nublado, também sem previsão de chuvas.A temperatura mínima registrada na capital foi na Estação do Cercadinho com 12,6ºC, enquanto a máxima prevista é de 28ºC.Já ado ar em BH pode chegar a 30%, em períodos de maior aquecimento ao decorrer do dia.

O Inmet identificou que nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o céu fica parcialmente nublado. Nas demais áreas, o céu fica claro a parcialmente nublado, mas também sem possibilidade de chuvas.

A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Maria da Fé, Região Sul do estado, com 8,3ºC. Já a máxima prevista no estado é para a cidade de Montalvânia, Região Norte de Minas, em que os termômetros poderão chegar a 34ºC.

Para o final de semana, a temperatura devem cair um pouco mais e pode haver chuvas fracas em pontos isolados, como as regiões Oeste, Sul e Triângulo Mineiro.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira