Solidariedade: campanhas arrecadam alimentos para famílias carentes de BH

Distribuição de alimentos em BH (2020) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





De acordo com a pesquisa, a insegurança alimentar grave ou moderada atingiu 27,7% da população no final do ano passado, ou 58 milhões de brasileiros, contra 16,8% em 2004.









A Sociedade Inteligência e Coração (SIC), mantenedora do Colégio Santo Agostinho e suas obras sociais, endossa a iniciativa e convida a comunidade escolar a participar e divulgar a campanha nas redes sociais utilizando a hashtag #AgostinianosContraaFome.





“Não podemos, como cristãos, como educadores, como lideranças, como família e, principalmente, como sociedade permanecer indiferentes a essa situação que afeta milhões de pessoas. A pandemia acelerou um processo que já era crescente desde 2018. Portanto, neste momento, muitos são aqueles que esperam e contam com a sua ajuda. Convidamos vocês a nos ajudar a levar mais dignidade e esperança para essas famílias”, destaca Clovis Oliveira, diretor de Ação Social e Pastoral de todas as unidades do Colégio Santo Agostinho e obras sociais.





A meta é arrecadar cerca de 13 toneladas de alimentos que serão distribuídos, em todo país, para famílias atendidas pelas obras sociais agostinianas, famílias atendidas por obras sociais parceiras das unidades do Colégio Santo Agostinho e pessoas em situação de insegurança alimentar que vivem no entorno dessas unidades.





“O nosso grande objetivo é colaborar para mudar essa triste realidade. Convidamos toda a sociedade e todas as nossas comunidades espalhadas pelo Brasil a se juntarem a nós nessa grande rede de solidariedade. Somos um só coração e, juntos, podemos mais”, enfatiza Frei Luiz Antônio Pinheiro, Ordem de Santo Agostinho (OSA), Prior Provincial e Presidente da SIC.





Confira como doar:

- Entrega de alimentos: até o dia 23 de abril, das 8h às 17h, alimentos não perecíveis podem ser deixados em todas as unidades do Colégio Santo Agostinho, Obras Sociais e paróquias Agostinianas. No dia 24 de abril, das 8h às 11h ocorre o drive-thru solidário.





- Endereços:





Colégio Santo Agostinho

Unidade Belo Horizonte: Rua dos Aimorés, 2735 – Barro Preto

Unidade Gutierrez: Rua Daniel de Carvalho, 1424 - Gutierrez

Unidade Nova Lima: Rua das Cores, 355 - Vale dos Cristais

Unidade Contagem: Rua Marte, 435 - Jardim Riacho das Pedras





Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA): Avenida Deputado Antônio Lunardi, 98 - Brasil Industrial (Barreiro de Cima)





Paróquias Agostinianas: clique : clique aqui e confira os endereços





- PIX: 17.773.944/0001-02 (CNPJ)

- Depósito bancário:

Banco Bradesco

Agência: 3417-7 Conta corrente:29129-3

Vicariato Agostiniano Nossa Senhora da Consolação do Brasil







Confira detalhes da iniciativa no site da instituição

Drive-thru solidário

Já o Expominas BH está lançando a campanha “Expominas Compartilha” para arrecadar doações de alimentos não perecíveis, cestas básicas, material de higiene e doações em dinheiro. As doações devem ser levadas a partir desta quinta-feira (15/4), das 9 às 19 h, ao estacionamento do Expominas. Uma equipe estará à postos, em formato drive-thru, para receber as doações, sem que o doador precise sair do seu carro, evitando aglomerações.





Os valores em dinheiro e tudo o que for arrecadado será distribuído, sem qualquer ônus, às pessoas e famílias em estado de vulnerabilidade e às entidades beneficentes de Belo Horizonte e região metropolitana. Para mais informações e se quiser indicar instituições para receber as doações em Belo Horizonte e região metropolitana, ligue: (31) 3332-9906.





Entre os apoiadores da iniciativa do Expominas BH, estão: Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro CAPE), Feira Nacional de Artesanato, associação Mãos de Minas, Fire Assessoria em Eventos, MEGA Midiador, Estética e Micro, Artfas Cerimonial & Promoções, Professional Fair, Feira do Bebê e Gestante, Panda Inteligência em Eventos, BH Mídia OOH, Grupo Pad, MG Marketing, Agência Lebbe, Partners Grupo Pro Business e Grupo FrediZak.





Onde doar ou receber: Estacionamento do Expominas-BH

Quando: A partir de 15 de abril

Horário: das 09h às 19h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





Além da pandemia deque assola o país, muitas pessoas estão enfrentando também uma batalha diária contra a Mais da metade dos brasileiros não tem plenamente garantido o acesso à comida no país , segundo levantamento feito pelo Grupo de Pesquisa Alimentos por Justiça, da Freie Universität Berlin (Alemanha), em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de Brasília (UnB).