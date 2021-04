Número restrito de doses de vacina preocupa quilombolas em Minas

Vacinação na comunidade quilombola do Cabano, em Januária, no Norte de Minas

O ritmo lento da vacinação de quilombolas em Minas e erro na estimativa dessa fatia da população para imunização contra a COVID-19 preocupam setores ligados às comunidades distribuídas pelo interior. Em Januária, na Região Norte do estado, apenas 12% dos quilombolas foram vacinados, diz o diretor da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Marconi Conol. Segundo Conol, o município tem 33 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cidadania, e 12 em processo de certificação. "No total, são 25 mil pessoas, mas foram aplicadas apenas 3,7 mil doses do imunizante".

Depois de pressão, quilombolas do Açude são vacinados contra a COVID-19

Em documento distribuído à imprensa, a coordenadoria informa que "as comunidades espalhadas por toda Minas Gerais se encontram apavoradas com a maneira que o estado vem tratando a prioridade desses povos".

O documento diz: "Segundo a nota informativa 09 do governo estadual, há em Minas apenas

82 mil quilombolas. Porém esses dados são do censo do IBGE de 2010. De lá para cá, foram certificadas inúmeras comunidades quilombolas pela Fundação Palmares."

O documento cita Januária e "várias outras cidades na mesma situação, que reclamam a mesma situação à Secretaria de Estado da Saúde, que até o momento não deu um sinal ".

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que "a estimativa da população quilombola em Minas Gerais foi realizada pela sua Coordenação Estadual de Equidades em conjunto com os movimentos sociais a partir das orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

A nota diz ainda que estimativa identificou o quantitativo de 67.574 pessoas que habitam em comunidades tradicionais quilombolas em Minas Gerais.

