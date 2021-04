Quilombolas de Pinhões, em Santa Luzia, recebem a primeira dose da vacina

O produtor rural Roberto Apolinário, de 61 anos, recebeu o imunizante da AstraZeneca nesta segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Pinhões, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou na manhã desta segunda-feira (5/4). A primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus contempla, no primeiro dia, as pessoas acima de 60 anos.



Até sexta-feira (9), todos os moradores maiores de 18 anos, autodeclarados quilombolas, serão vacinados pela equipe montada pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia. A vacinação de cerca de 2 mil quilombolas de, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou na manhã desta segunda-feira (5/4). A primeira dose do imunizante contra o novocontempla, no primeiro dia, as pessoas acima de 60 anos.Até sexta-feira (9), todos os moradores maiores de 18 anos, autodeclarados quilombolas, serão vacinados pela equipe montada pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia.





16:04 - 05/04/2021 Governo de Minas faz alerta sobre a necessidade do uso correto de máscaras vacinação ocorre na Escola Estadual Padre João de Santo Antônio, com uma equipe de 20 pessoas que inclui coordenadores, enfermeiros, recepcionistas e estagiários para atendimento à comunidade.



De acordo com a prefeitura local, a vacinação de quilombolas faz parte do Plano Nacional de Imunização, com determinação de grupos prioritários. Em Pinhões, há registro de uma morte pela doença, enquanto Santa Luzia ultrapassa a marca de 200. ocorre na Escola Estadual Padre João de Santo Antônio, com uma equipe de 20 pessoas que inclui coordenadores, enfermeiros, recepcionistas e estagiários para atendimento à comunidade.De acordo com a prefeitura local, a vacinação defaz parte do Plano Nacional de Imunização, com determinação de grupos prioritários. Em Pinhões, há registro de uma morte pela doença, enquanto Santa Luzia ultrapassa a marca de 200.





Na cidade, já foram vacinadas cerca 14,5 mil pessoas com a primeira dose e 4,3 mil com a segunda.



O prefeito Christiano Xavier acompanhou parte da vacinação e comentou sobre a obrigatoriedade de as pessoas assinarem um termo no qual se declaram quilombolas: "É para nos resguardamos quanto à identidade das pessoas, assegurando o direito aos quilombolas. Estamos dando um passo importante, com a vacinação de jovens de 18 anos".



Felicidade em doses



Quilombolas de Pinhões, em Santa Luzia, recebem a primeira dose. Imunização na comunidade começa com os maiores de 60 anos e vai abranger todos os que têm mais de 18.



Quem também está muito satisfeita é Maria Geralda Gonzaga Carvalho, de 67, presidente emérita da Associação dos Quilombolas de Pinhões.



Ela considera a primeira dose da vacina "uma graça de Deus" e diz que se trata de uma preocupação a menos.



"Minha nora teve COVID, minha sobrinha também. Houve uma morte aqui, temos um jovem internado, então é preciso se proteger", explicou Maria Geralda, com uma camisa na qual se lia um verso da canção composta por Dona Ivone Lara (1922-2018): Um abraço negro, um sorriso negro...





Já o sorridente José Marcos Gonçalves, de 68, conta que "não é de hoje" que esperava pela primeira dose. "Ficava vendo, na televisão, que em outras partes do mundo as pessoas estavam sendo vacinadas. E pensava assim: quando vai ser aqui? Pois agora chegou".



José Marcos deu outro sorriso ao receber a picadinha no braço. "Não doeu", garantiu.





Mercado Central em BH, Roberto Apolinário, de 61, revelou que tudo segue na vontade do Criador: "Onde Deus passa, nada embaraça".



Por isso mesmo, confiante, perguntou sobre a próxima dose (AstraZeneca/Fiocruz), que terá o reforço (segunda dose) em 90 dias, conforme informou o coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Hilton Rodrigues, ao lado da coordenadora de Atenção Primária, Thaís Bittar.



O enfermeiro e coordenador ressaltou que as vacinas são enviadas pelo governo federal e repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde com essa finalidade específica.



Maria Beatriz dos Santos, de 68 anos, disse que não vai se descuidar da máscara e do distanciamento enquanto não vier a segunda dose (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Produtor rural que entrega legumes e hortaliças noem BH, Roberto Apolinário, de 61, revelou que tudo segue na vontade do Criador: "Onde Deus passa, nada embaraça".Por isso mesmo, confiante, perguntou sobre a próxima dose (/Fiocruz), que terá o reforço (segunda dose) em 90 dias, conforme informou o coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Hilton Rodrigues, ao lado da coordenadora de Atenção Primária, Thaís Bittar.O enfermeiro e coordenador ressaltou que as vacinas são enviadas pelo governo federal e repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde com essa finalidade específica.

Testemunhas

Satisfeita da vida, a dona de casa Maria Beatriz dos Santos, de 68 anos, nascida e criada em Pinhões, contou que nem estava dormindo direito nos últimos dias na expectativa de receber a primeira dose."Meu marido, Odilson Pereira dos Santos, de 66, acordou bem cedo e veio. Eu estava lavando e roupa não pude vir", disse a bem-humorada Maria Beatriz, que chegou à escola às 11h, com a máscara na qual está escrita a palavra fé.Para ela, é muito importante a vacinação – e o "depois" mais ainda. "Mesmo recebendo a primeira dose, não podemos descuidar. Nada de sair de casa, ficar semou deixar de higienizar as mãos", destacou.



Nascida e criada em Pinhões, Raquel Abdon Alves, de 64, se mostrou tranquila e assegurou que não estava nem um pouco ansiosa. "E ainda tenho prefeito como testemunha da minha primeira dose", brincou ao lado de Christiano Xavier.



Acompanhando a vacinação, a pesquisadora e doutora em educação e inclusão social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Débora Rodrigues, explicou que Pinhões (distante 10 quilômetros do Centro de Santa Luzia), surgiu em 1708 com os escravizados que foram trabalhar na construção do Mosteiro de Macaúbas, que fica a 5 quilômetros.



Depois, ficaram morando no local entre as antigas sesmarias de Macaúbas e Bicas.





Em março de 2017, a comunidade foi reconhecida como quilombo pela Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cidadania.





Cronograma

Segunda-feira (5/4) – Acima de 60 anos

Terça-feira (6) – De 50 a 59 anos

Quarta-feira (7) – De 40 a 49 anos

Quinta-feira (8) – De 30 a 39 anos

Sexta-feira (9) – De 18 a 29 anos





Importante: Todos deverão comparecer ao local de vacinação portando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço (originais e cópias).