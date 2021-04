COVID-19: campanha estimula pessoas que vão se vacinar a doar alimentos

As doações podem ser feitas nos postos de saúde de Governador Valadares no momento em que a pessoa chegar para receber a vacina contra a COVID-19 ou contra a gripe (foto: Divulgação Prefeitura)

Uma campanha beneficente que tem a promoção de oito instituições em Governador Valadares, no Leste de Minas, está arrecadando alimentos não perecíveis para famílias que vivem em vulnerabilidade social em Valadares e região.



Na sexta-feira (9/4), a Prefeitura de Valadares aderiu à campanha e autorizou os postos de saúde a receber os donativos. A partir desta segunda-feira (12/4), todas as pessoas que forem aos postos de saúde receber as vacinas contra a gripe e COVID-19, estão sendo estimuladas a levar 1 quilo (ou mais) de alimento não perecível.



Os organizadores explicam que, durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego ou estão com a renda drasticamente reduzida. “Muitas pessoas precisam de socorro urgente, e alimento é o que não pode faltar em nenhuma família”, informa a peça publicitária produzida pelas instituições.



Como em momentos difíceis as pessoas que podem ajudar sempre são solidárias, a prefeitura entrou na campanha com o mesmo slogan usado nas comemorações do aniversário de Governador Valadares: “Todos Juntos por Valadares: No distanciamento, o afeto nos aproxima”.



A Campanha vai até quinta-feira (15/4) de abril, e qualquer pessoa, mesmo que não tenha sido vacinada, pode ajudar, levando a quantidade que desejar de alimento não perecível a um dos pontos de arrecadação.



A organização da campanha ainda não tem um quantitativo das doações já recebidas, mas muitas pessoas já fizeram as doações nas unidades, á exceção nos postos de saúde, que começaram a arrecadar nesta segunda-feira.



As doações serão recebidas dentro das condições de segurança e os alimentos serão separados e higienizados para posterior entrega, segundo os organizadores. Informações sobre como doar: (33) 3203-4427/99986-8165 (major rafael viana)/98882-4471.