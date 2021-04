Municípios de Minas Gerais recebem novo lote de vacinas contra a COVID-19

Novo carregamento havia chegado em Minas Gerais na última quinta-feira (8/4) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) iniciou, nesta segunda-feira (12/4), a distribuição do 12º lote com 478.150 doses de vacinas contra a COVID-19 para as cidades de Minas Gerais.









De acordo com o governo de Minas, foram encaminhadas 257.750 doses de imunizantes da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, que chegaram ao estado na última quinta-feira (8/4) . A nova remessa eleva para mais de 5 milhões o total de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde.





Doses reformçam imunização no estado a partir desta semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Zema (Novo) é dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde, profissionais das Forças de Segurança e idosos de 65 a 69 anos, com a primeira dose e, da faixa etária de 70 a 74 anos, pela segunda dose. Com este novo carregamento, a expectativa do governador Romeu(Novo) é dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde, profissionais das Forças de Segurança e idosos de 65 a 69 anos, com a primeira dose e, da faixa etária de 70 a 74 anos, pela segunda dose.

Em seu perfil no Twitter, o governante disse que essa é mais uma etapa da "maior operação de vacinação da história de Minas Gerais."

Mais uma manhã com distribuição de vacinas contra a Covid-19 para todo o Estado. Assim, 478.150 doses da 12ª remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde já estão a caminho das cidades. Essa é mais uma etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. pic.twitter.com/AIEl0crNp9 %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) April 12, 2021





Para ampliar a disponibilidade de imunizantes e acelerar a vacinação no estado, Zema anunciou, na última quinta-feira (8/4), que serão enviadas às cidades mineiras 5% de doses das vacinas contra a COVID-19 estocadas para reserva técnica do estado.





A distribuição dessas doses “extras” vai priorizar os municípios que estiverem na frente no processo de imunização, com as menores quantidades de doses estocadas.





Vacinômetro em Minas





De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, de janeiro até agora, Minas Gerais teve um total de 2.319.286 de aplicações de primeira dose e 727.451 aplicações de segunda dose dos imunizantes.