Vacinação contra gripe começa focando crianças, gestante e agentes de saúde

No TRT-MG, a vacinação contra a gripe funciona de forma independente, com servidores da instituição pagando pela dose do imunizante (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) vacinação para crianças de até 6 anos, gestantes, profissionais da saúde e povos indígenas contra o vírus influenza, causadores da gripe. A primeira etapa da 23ª edição da Campanha Nacional está prevista para acontecer até o dia 10 de maio. Começou nesta segunda-feira (12/4), em Minas Gerais, aparadeatée povoscontra o vírus, causadores daA primeira etapa da 23ª edição da Campanha Nacional está prevista para acontecer até o dia 10 de maio.









recomendação dos especialistas é de que as pessoas dos grupos prioritários para proteção contra as duas doenças tomem primeiro a vacina contra o coronavírus e aguardem o prazo de 14 dias para se imunizarem contra a gripe.





Vale lembrar que crianças e gestantes não são vacinadas contra o novo coronavírus já que os imunizantes ainda não foram testados para eles.





Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em Minas a vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nos mais de 5.000 postos de imunização distribuídos pelo estado.



Com o cartão de vacinação em mãos, e tomando os cuidados necessários para prevenção do coronavírus, os cidadãos devem procurar a unidade de saúde pública mais próxima de casa para receber a dose do imunizante.





Gestante de 12 semanas, Beatriz reforça a importância da vacina para os grupos priotirários (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Beatriz Guimarães Pereira Araújo é uma das gestantes que foram vacinadas nesta segunda-feira (12/4) no Centro de Saúde Palmeiras, localizado na capital mineira. Segundo ela, o atual contexto de pandemia apenas reforçou a importância de qualquer tipo de vacinação.





"A vacina é tudo, não só da gripe, mas todas as outras para proteger a mim e as pessoas à minha volta. Sabemos que a gripe, como qualquer outra doença, mata. Não posso deixar de tomar, de maneira alguma", disse Beatriz.





Vacinação por etapas





Até 9 de julho, a campanha acontecerá de forma escalonada, sendo dividida em três fases que contemplarão os grupos definidos pelo Ministério da Saúde. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários.





Confira a programação definida pelo órgão:





Primeira etapa (12/04 a 10/05)

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes e puérperas

Trabalhadores de saúde

Povos indígenas





Segunda etapa (11/05 a 08/06)

Idosos com 60 anos ou mais

Professores das escolas públicas e privadas





Terceira etapa (09/06 a 09/07)

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Forças de segurança e salvamento

Forças Armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema prisional

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

População privada de liberdade.





Campanha do TRT-MG





Vacinação por meio de drive thru no TRT-MG, no Bairro Funcionários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) TRT-MG). Servidores da instituição e seus familiares podem receber o imunizante pelo valor de R$78 a dose. Além da vacinação gratuita em centros de saúde do estado, também ocorre, em Belo Horizonte, a Campanha Anual de Vacinação contra Gripe do Tribunal Regional do Trabalho (). Servidores da instituição e seus familiares podem receber o imunizante pelo valor de R$78 a dose.





A vacinação é realizada, entre os dias 12 a 15 de abril, pela clínica Vacsim através do sistema “drive thru”, na entrada do edifício-sede, na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários.





Segundo o TRT-MG, nesta quinta edição da campanha, são mil doses da tetravalente disponíveis para magistrados, servidores e familiares (cônjuge, pai, mãe, filhos e enteados) acima de 16 anos, mediante cadastro prévio.



A campanha também incentiva que os servidores vacinados levem cestas básicas para serem doadas à iniciativas solidárias de combate à fome.





Fabiano, acompanhado da esposa, foi um dos contemplados com a vacina contra a gripe nesta segunda-feira (12/4) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Junto da esposa, que é assistente judiciária no Tribunal, o advogado Fabiano André, de 45 anos, foi um dos vacinados na manhã desta segunda-feira (12/4) no ponto de imunização. O belo-horizontino acredita estar mais aliviado, não só pela proteção contra a gripe, mas também para a COVID-19.





“Nós escutamos que alguns sintomas de gripe seriam de também de COVID-19. Então, a partir do momento que com essa vacina não contraírmos a gripe, esperamos que, até psicologicamente, não haja tanta preocupação de caso sejamos infectados com o coronavírus”, afirmou Fabiano.