COVID Hospital particular de Uberaba atende casos graves de usuários do SUS

Há neste momento no MPHU três pacientes do SUS em estado grave em leitos de enfermaria adaptados (foto: MPHU/Divulgação)

O Mário Palmério Hospital Universitário Uberaba (hospital particular) adaptou leitos de UTI/COVID em sua ala de enfermaria para pacientes do SUS. A medida foi necessária, já que hospitais públicos da cidade convivem com taxas de ocupações de leitos de UTI/COVID perto do limite.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, como não há credenciamento do MPHU junto ao SUS com relação a leitos de UTI, estes pacientes da rede pública que chegam para serem atendidos na ala de enfermaria e ficam em estado grave estão começando alguns tratamentos em leitos adaptados na ala de enfermaria até a transferência.

“Isso para o paciente não ficar desassistido. Temos 28 leitos de enfermaria”, cita trecho de nota encaminhada pela assessoria de imprensa do hospital.

Questionada pela reportagem com relação ao número de leitos de pacientes graves SUS que há na enfermaria do MPHU, a assessoria declarou que esse quantitativo é variável.



“Depende dos pacientes internados e do quadro clínico de cada um, ou seja, os leitos são adaptados conforme necessidade de pacientes. Estamos no momento com três pacientes na enfermaria SUS, que aguardam a transferência para leitos de UTI de hospitais públicos”.

A alternativa no MPHU vem sendo utilizada até que o paciente tenha vaga para ser transferido para o Hospital Regional José Alencar, referência SUS em Uberaba para o atendimento de pacientes da COVID-19 ou para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Uberaba chegou a 600 mortes por COVID-19

De acordo com último boletim epidemiológico da COVID-19 de Uberaba, divulgado na noite deste domingo (11/4), a cidade atingiu o número de 600 vidas perdidas para a doença.

Desde o início da pandemia já foram contabilizados 20.845 casos positivos, sendo que destes 17.037 se recuperaram.

Com relação à ocupação de leitos de UTI/COVID dos hospitais da cidade, das 103 unidades disponíveis, 79 estão ocupadas.

E dos 205 leitos de enfermaria/COVID do município, 165 estão ocupados. Além destes leitos de enfermaria, há quatro leitos de enfermaria específicos, sendo três ginecologia/obstetrícia confirmado para COVID e um pediatria suspeito.