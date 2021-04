Mais 478 mil doses: Minas Gerais recebe 12º lote de vacinas contra COVID-19

Vacinas chegaram a Belo Horizonte no começo da noite desta quinta-feira (8/4)

Minas Gerais recebeu nesta quinta-feira (8/4) mais um lote de vacinas contra a COVID-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Elas foram repassadas à Rede de Frio, no Bairro Gameleira, e posteriormente serão enviadas às 28 Regionais de Saúde do estado.

De acordo com o governo, foram enviadas 478.150 doses para os mineiros, sendo 257.750 dae 220.400 da CoronaVac. A nova remessa eleva para mais de 5 milhões o total de imunizantes que chegaram ao estado.

Comerciantes da Feira dos Produtores rechaçam surto de COVID-19 no local

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou em seu Twitter que a nova remessa dará continuidade à vacinação dos "trabalhadores da saúde, idosos de 70 a 74 (segunda dose) e 65 a 69 anos, e profissionais das Forças de Segurança”.

Este é o 12º lote de vacinas a chegar a Minas Gerais. O primeiro deles, que continha 577.480 doses, foi enviado pelo Ministério da Saúde em 18 de janeiro, quando apenas a CoronaVac havia sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A partir de 24 do mesmo mês, a AstraZeneca iniciou a distribuição de seu imunizante, com mais de 190 mil doses.

O maior lote que veio para Minas foi justamente o da semana passada (1º/4), com mais de 1 milhão de vacinas – 73.250 da fabricante inglesa e 943.400 da chinesa.



Estoque



Nesta quinta-feira, Romeu Zema anunciou que serão enviadas aos municípios 5% de doses das vacinas contra a COVID-19 estocadas para reserva técnica do estado.O objetivo é ampliar a disponibilidade de imunizantes e acelerar a vacinação nas cidades.

A distribuição dessas doses “extras” vai priorizar os municípios que estiverem na frente no processo de imunização, com as menores quantidades de doses estocadas.

“A reserva técnica de 5% que sempre foi estocada agora será enviada aos municípios, para que haja maior disponibilidade de vacinas. Não é recomendado estocar doses neste momento. A vacina só resolve nosso problema quando ela está aplicada no braço de quem precisa, e não dentro do refrigerador aguardando. A vacinação é a única solução definitiva para a pandemia”, alertou o governador.

Zema disse que os prefeitos devem acelerar o quanto antes o processo de imunização, inclusive abrindo postos aos fins de semana: "Onde está mais ágil vai receber um pouco mais de vacina. Não é muito, mas vai receber mais”.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informa que 2.086.750 pessoas receberam a primeira dose e 639.426 a dose de reforço. O total de imunizantes repassados pelo Ministério da Saúde ao estado foi de 4.651.980. Desse total, 4.539.718 chegaram aos municípios mineiros.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.