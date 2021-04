COVID-19: Minas registra mais 492 mortes e 9.203 casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (7/4), Minas registrou o maior número de mortes desde o início da pandemia, com 508 vítimas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após novo recorde de vítimas pelo novo coronavírus em apenas um dia, o número de mortes registrou uma quedas em Minas Gerais nesta quinta-feira (8/4), mas o índice continua alto. No intervalo de 24 horas, mais 492 mineiros perderam suas vidas para a doença da COVID-19. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado na manhã desta quinta.









De acordo com o relatório estadual, entre esta quarta (7/4) e quinta-feira (8/4), o número total de infectados confirmados chega a 1.192.050 em Minas, somando 9.203 novos casos em 24 horas. Outras 11.828 pessoas se curaram durante o período.





Uma reportagem do Estado de Minas apurou que o estado teve, na primeira semana de abril, um aumento de mortes de 324% em relação ao mesmo período em janeiro. Em relação a março – quando a SES-MG já havia alertado sobre o pior período da pandemia –, a subida foi de 100%.





Agravamento de casos, diminuição de medidas de prevenção









A medida já estava suspensa desde a última segunda-feira (5/4), quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) convocou uma reunião com o governo do estado para discutir o término da restrição.





Também foi decidido pelo comitê que a macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras devem avançar para a onda vermelha do plano Minas Consciente a partir da próxima segunda-feira (12/4).