Governo de Minas decide acabar com toque de recolher na onda roxa

Toque de recolher não faz mais parte das restrições da onda roxa do Minas Consciente (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 17/03/2021)

Minas Gerais não terá maise não terá mais a proibição de visitas e reunões familiares durante a onda roxa do programa Minas Consciente, de combate à COVID-19. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinárioo COVID-19 em reunião nesta quarta-feira (7/04). O toque de recolher já estava suspenso desde a última segunda-feira (5/4), quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) convocou uma reunião com o governo do estado para discutir o fim da medida.Na ocasião, o acordo que decidiu pelo fim da medida teve a participação também de deputados estaduais, do Ministério Público Estadual (MPMG), da Associação Mineira dos Municípios (AMM), entre outros órgãos.